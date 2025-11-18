Em desabafo comovente, Jéssica Vieira mostra-se como nunca a viu

A ex vencedora do Big Brother Verão, Jéssica Vieira, voltou a dominar as redes sociais com uma revelação carregada de emoção e autenticidade. Numa partilha inesperada, a ex-concorrente abriu o coração e falou sobre o seu processo de crescimento pessoal.

Sentada na cama, num ambiente descontraído e acolhedor, Jéssica começou por admitir que decidiu parar e olhar verdadeiramente para si. «Hoje parei e aproveitei-me, cuidei de mim, pensei nas voltas que a minha vida deu e o quanto mudou», revelou. A ex-concorrente sublinhou que a mudança não é apenas externa, mas profundamente interior: «Eu não sou mais a menina de há um ano atrás, de há um mês atrás.»

Jéssica descreveu ainda um percurso de independência emocional que, segundo diz, transformou completamente a sua forma de estar na vida. Hoje, garante sentir-se confortável com a própria companhia: «Sinto-me tão feliz com o resultado final que me parabenizo no fim», confessou.

Entre revelações e detalhes sinceros, Jéssica destacou a importância do amor-próprio e da capacidade de enfrentar desafios sozinha. «Hoje eu amo a minha companhia. Eu sinto que sou suficiente para enfrentar tudo o que me surgir.» No entanto, admitiu que o caminho não foi fácil: houve lágrimas, dúvidas e noites de inquietação. Mas houve também coragem coragem para tentar, para falhar, para rir e para recomeçar. «Não deixei o ‘e se’ ganhar desta vez», escreveu.

Num gesto de gratidão, a vencedora do Big Brother Verão fez questão de agradecer o carinho constante da sua comunidade online. «Todos os dias fazem questão de me dar amor e eu sou tão grata».

Antes de encerrar a reflexão, Jéssica deixou ainda uma mensagem especial aos fãs, lembrando que por trás da imagem pública existe um ser humano real, com fragilidades e medos como qualquer outro. «Saibam que deste lado existe um ser humano com medos, dúvidas, problemas, que sente exatamente como vocês.

A publicação termina com uma frase que resume todo o seu percurso de superação e que Jéssica fez questão de tatuar:

«Nunca se esqueçam: o que faz sentir, faz sentido. E se sentem, façam. No fim, tudo vale a pena.»