«Ele é especial…»: Jéssica Vieira surpreende com dedicatória que ninguém estava à espera

Jéssica Vieira esteve presente no aniversário de Pedro Crispim e fez questão de assinalar o momento nas redes sociais. A vencedora do Secret Story partilhou um story dedicado ao ex-comentador, onde lhe deixou um elogio simples, mas cheio de carinho: «Ele é especial…».

A celebração contou ainda com a presença de outros rostos bem conhecidos do universo dos reality shows, entre eles Márcia Soares, Ana Arrebentinha e Ana Barbosa, que também se juntaram à festa para celebrar mais um ano de vida de Pedro Crispim. O reencontro de várias figuras ligadas ao formato acabou por gerar curiosidade e entusiasmo entre os fãs.