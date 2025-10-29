Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Jéssica Vieira decidiu mudar a sua vida para um modo mais saudável mas sem abrir mão do prazer e da identidade que a definem. Foi com essa convicção que encontrou na 'Team Macau', liderada por Francisco Macau, ex-concorrente do Big Brother, o apoio certo para iniciar um processo de transformação equilibrado e sustentável.

«(...) não preciso de abdicar daquilo que me faz sentir eu», partilha Jessica.

Mais do que uma mudança física, Jessica descobriu um novo modo de se relacionar com o corpo e com a alimentação. O acompanhamento constante mostrou-lhe que o verdadeiro progresso vem do equilíbrio entre disciplina e prazer.

«Percebi que um processo de transformação não passa só por treinar. Passa também por encontrar equilíbrio, prazer e bem-estar naquilo que comemos.»

A transformação de Jessica não implicou restrições extremas nem dietas rígidas. Pelo contrário: aprendeu que é possível evoluir enquanto desfruta dos seus pratos preferidos. «Aprendi que é possível comer o meu prato favorito, um delicioso Bacalhau à Brás e, ainda assim, estar a caminho da minha melhor versão.»

