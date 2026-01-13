Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Jéssica Vieira esteve esta terça-feira, 13 de janeiro, no Bom Dia Alegria, do V+, a falar sobre a sua vida amorosa e, inevitavelmente, o ex-relacionamento com Afonso Leitão foi discutido. O ex-paraquedista e a namorada, Catarina Miranda, estiveram atentos à conversa e não tardarem em lançar algumas farpas à vencedora do Big Brother Verão.

«Desafio do ano: dar uma entrevista sem falar do Afonso», escreveu Afonso Leitão, na legenda de um story que partilhou no Instagram, em que mostra um excerto da entrevista de Jéssica Vieira, a sua ex-namorada.

Pode ver aqui:

De seguida, os CaLE, como são conhecidos pelos fãs, publicaram uma série de fotografias juntos e lançaram uma indireta para a jovem nortenha. «Alguns falam outros vivem ♥️», pode ler-se na legenda.

Veja aqui a publicação: