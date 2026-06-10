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Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

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A vencedora do Big Brother Verão falou sobre a polémica que envolve o ex-namorado.

Jéssica Vieira pronunciou-se pela primeira vez sobre o fim da relação entre Afonso Leitão e Catarina Miranda. As declarações foram feitas no programa Dois às 10, da TVI, onde a ex-concorrente analisou o impacto que a separação poderá ter no jovem concorrente do Secret Story – Desafio Final.

Questionada sobre a forma como o ex-namorado poderá lidar com a situação, Jéssica mostrou-se confiante na sua capacidade de superação, apesar de admitir que o momento poderá ser difícil.

«Não está preparado, vai levar um “baque”, mas eu acho que o Afonso consegue depois gerir muito bem as emoções dele e ele sente-se mais seguro ali (na casa do Secret Story – Desafio Final). Ele é uma pessoa que dá a volta por cima muito rápido e também rodeado dos dele as coisas vão correr bem», afirmou.

A ex-concorrente acredita que o ambiente protegido dentro da casa e o apoio das pessoas mais próximas serão fundamentais para que Afonso consiga ultrapassar esta fase menos positiva.

Apesar do impacto emocional que uma separação pode provocar, Jéssica destacou a personalidade resiliente do concorrente, sublinhando que este tem demonstrado, ao longo do seu percurso, uma grande capacidade para enfrentar adversidades e recuperar rapidamente de momentos difíceis.

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