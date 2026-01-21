Jéssica Vieira cumpre sonho. E há uma coincidência inacreditável que o une a Afonso Leitão e Catarina Miranda

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Jéssica Vieira foi a grande vencedora do Big Brother Verão. Depois da conquista, a jovem manifestou o desejo de levar a mãe a viajar. Nos últimos dias, a ex-concorrente partilhou vários momentos nas redes sociais em que surge ao lado da progenitora, numa nova aventura na Turquia e há uma coincidência que a une a realização deste desejo a Afonso Leitão e Catarina Miranda.

A jovem decidiu concretizar um sonho da mãe: fazer um tratamento dentário. O detalhe inesperado é que Mãe e filha se dirigiram à mesma clínica, em que Afonso Leitão e Catarina Miranda estiveram há poucas semanas.

Nos stories do Instagram, a ex-concorrente escreveu: «Ela não sabe, mas veio tratar dos dentinhos dela para ficar ainda mais linda! O sonho da minha mãe é poder sorrir sem vergonha e agora isso vai poder ser possível.»