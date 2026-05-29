No meio da polémica entre Afonso e Miranda, Jéssica Vieira tem 'reação' que ninguém esperava

Afonso Leitão e Catarina Miranda são o tema do momento. O casal está envolvido em polémica, depois de a finalista do Big Brother Verão ter vindo a público revelar que tinha descoberto mensagens comprometedoras no telemóvel do namorado, que davam conta de traições. Daniela Santos, que teve um caso com o concorrente, já reagiu à situação, mas Jéssica Vieira decidiu adotar outra postura.

A ex-namorada de Afonso Leitão decidiu remeter-se ao silêncio e, nos últimos dias, pouco tem publicado nas redes sociais. Contudo, a vencedora do Big Brother Verão foi tema na entrevista que Catarina Miranda concedeu nesta quinta-feira, no Dois às 10.

«Vou-te fazer uma pergunta, não sei se me vais responder, e fica à vontade para não o fazer. Mas foram coisas que me vieram logo à cabeça. Consegues entender a Jéssica?», quis saber Cláudio Ramos.

Catarina Miranda reagiu de imediato: «Em relação ao Afonso, não. Em relação à mãe do Afonso… desde o dia 1 que eu estou com o Afonso… Mas eu não gosto de pôr as pessoas em xeque. E ontem comentei isto com a família: a Jéssica, a esta hora, deve ser, a brincar, a "preferida" dela (da mãe de Afonso), então desde o dia 1 que percebia. Aliás, eu tive essa conversa com o Afonso e disse: 'Olha, sabes que eu também não sou a maior fã dela, também não concordo com muita coisa que ela possa ter feito, mas olha que há aqui coisas que ela errada totalmente não está, porque eu também estou a sofrer na pele e não estou a gostar, não está a ser fixe'.»

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É ex-concorrente e já se envolveu com Afonso Leitão. Agora lança farpa: «A vida está a bater certo»

Daniela Santos está a dar que falar a propósito de uns stories que deixou na sua página de Instagram. Sem fazer referência a nenhum assunto em concreto, a ex-concorrente do 'Dilema', do Desafio Final 2025 e do Big Brother Verão, lançou algumas farpas.

«Só me apetece rir, desculpem. A vida corre-me bem, estou a trabalhar, porque é assim que eu faço a minha vida. A trabalhar e a estar com pessoas normais que eu sei que não me prejudicam. Pessoas reais, amigos (...) E viva a dança, viva o amor e a vida em geral», afirmou entre risos.

A ex-concorrente disse ainda noutro storie: «Sigam a Nádia (ajuda espiritual), façam consultas porque aquilo que ela diz bate certo. Tudo acontece como ela diz. Ela fez-me uma consulta e bateu certo, a vida está a bater certo. É karma, é muita coisa. Ela é especialista no amor, mas também no trabalho e em tudo na vida?», rematou.

Apesar de não ter dito ao que se referia, suspeita-se que tenha que ver com a polémica do fim do namoro de Catarina Miranda e Afonso Leitão, uma vez que é público que Daniela e Afonso tiveram um envolvimento no passado e no Big Brother Verão existiram alguns conflitos com Miranda por causa disso.