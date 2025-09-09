De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

Maria Botelho Moniz deslumbra na gala do Big Brother com vestido de fazer parar a emissão

A gala final do Big Brother Verão promete ser uma das mais memoráveis de sempre, não só pela localização inédita, mas também pelo espetáculo musical que está reservado para os fãs do reality show.

Confirmados para a grande noite estão alguns dos artistas mais acarinhados pelo público português, como Tony Carreira, Mickael Carreira, Anselmo Ralph, Rebecca, Nuno Ribeiro e Bluay.

Mas as surpresas não ficam por aqui. As ex-concorrentes Ana Duarte e Bruna vão também subir ao palco, num regresso especial que promete animar ainda mais a noite e trazer boas memórias ao público.

Com muita música, emoção e a revelação do grande vencedor, a gala final do Big Brother Verão está irá marcar a história do programa e oferecer um espetáculo inesquecível.