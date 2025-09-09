Ao Minuto

19:03
«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva - Big Brother

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

10:15
Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe - Big Brother

Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

16:01
Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente - Big Brother

Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

14:37
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão - Big Brother

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

13:12
SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui - Big Brother

SS6: Helena Isabel e Cláudio Alegre pararam o País no maior confronto de sempre numa gala. O momento aqui

12:52
Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa - Big Brother

Casa dos Segredos quase a chegar: e Cristina Ferreira deixa mensagem misteriosa

23:10
Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão - Big Brother

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

18:39
De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou - Big Brother

De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

17:29
Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story - Big Brother

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

11:46
Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra? - Big Brother
07:09

Diana Ferreira participou numa das mais emblemáticas edições do Secret Story. Ainda se lembra?

11:31
Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente - Big Brother
11:22

Ainda se recorda de Diogo Semedo, o tão comentado 'alentejano' do Secret Story 7? Veja como está diferente

09:38
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo - Big Brother

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story - Big Brother

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

16:57
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante - Big Brother

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti» - Big Brother
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive» - Big Brother
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família - Big Brother
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

11:28
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!» - Big Brother
01:23

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

11:24
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades! - Big Brother
00:59

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

15:39
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte? - Big Brother
02:58

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

15:37
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)» - Big Brother
04:03

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

15:35
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…» - Big Brother
02:13

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

15:33
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo - Big Brother
02:32

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

15:31
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…» - Big Brother
01:21

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

15:29
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…» - Big Brother
02:26

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

  Big Brother
  9 set, 14:37
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão - Big Brother

A gala final do Big Brother Verão promete ser inesquecível, com um palco inédito e um espetáculo musical recheado de surpresas que vão animar a noite mais aguardada da edição.

gala final do Big Brother Verão promete ser uma das mais memoráveis de sempre, não só pela localização inédita, mas também pelo espetáculo musical que está reservado para os fãs do reality show. 

Confirmados para a grande noite estão alguns dos artistas mais acarinhados pelo público português, como Tony Carreira, Mickael Carreira, Anselmo Ralph, Rebecca, Nuno Ribeiro e Bluay.  

Mas as surpresas não ficam por aqui. As ex-concorrentes Ana Duarte e Bruna vão também subir ao palco, num regresso especial que promete animar ainda mais a noite e trazer boas memórias ao público. 

Com muita música, emoção e a revelação do grande vencedor, a gala final do Big Brother Verão está irá marcar a história do programa e oferecer um espetáculo inesquecível. 

