Sem rodeios, Jéssica Vieira revela o que sente por Afonso Leitão. E a resposta é impressionante

20:00
No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois... - Big Brother
02:23

No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story? - Big Brother
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

19:39
«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe - Big Brother
01:52

«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe

19:29
Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual - Big Brother
01:59

Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual

19:18
'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite - Big Brother
02:12

'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite

19:00
Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista - Big Brother
02:35

Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

18:54
O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo - Big Brother
02:07

O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo

18:41
O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!» - Big Brother
02:57

O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!»

18:39
Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana - Big Brother
03:34

Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana

18:28
«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa - Big Brother
01:22

«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa

18:22
Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas - Big Brother
02:16

Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas

18:14
Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo - Big Brother
01:24

Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo

17:56
Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas» - Big Brother
01:29

Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas»

17:33
Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição - Big Brother
03:59

Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição

17:18
«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa - Big Brother
02:46

«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

17:11
O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos - Big Brother
05:04

O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos

17:07
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos - Big Brother

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

16:47
A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não» - Big Brother
01:28

A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não»

16:16
Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas» - Big Brother
01:38

Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas»

16:12
«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente - Big Brother
01:29

«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente

15:47
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa - Big Brother

Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa

15:41
«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta - Big Brother
01:27

«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta

15:30
Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir - Big Brother

Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir

15:18
Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...» - Big Brother
05:35

Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...»

Sem rodeios, Jéssica Vieira revela o que sente por Afonso Leitão. E a resposta é impressionante

  Hoje às 15:23
Sem rodeios, Jéssica Vieira revela o que sente por Afonso Leitão. E a resposta é impressionante - Big Brother

Jéssica Vieira esclarece o que sente aos dias de hoje por Afonso Leitão

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, esclareceu, esta manhã, no Dois às 10, o que sente aos dias de hoje por Afonso Leitão. Será que a vencedora ainda gosta do ex-namorado? Jéssica não escondeu nada e contou a verdade a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A grande vencedora do programa admitiu continuar a gostar de Afonso Leitão. «Eu entrei, vi o Afonso e senti mais do que estava à espera. Percebi que ainda gosto, mas eu não o queria mais na minha vida, não o queria mais como meu namorado», contou, lamentando não ter conseguido esconder que ainda gostava dele.

E como é que Jéssica reagiu à aproximação de Catarina Miranda a Afonso Leitão? «Foi duro, se estivesse cá fora não via e nem queria ver. Ver alguém que gostamos - e que já tivemos um passado - naquela casa, custa», admitiu.  

E porque é que Jéssica reagiu de maneira diferente à entrada de Daniela Santos, dado que a bailarina também teve uma história de amor com Afonso?

«A intenção é diferente, quando a Daniela entrou eu já sabia (da relação com Afonso). A partir do momento que uma relação acaba, a Daniela não me devia nada, assim como a Catarina não me devia nada. Mas, para mim, era notório que a Catarina me picava propositadamente. A Catarina mandava-me bocas. Fazia coisas à minha frente para eu ficar desconfortável. E a Daniela, pelo contrário, quando queria estar com o Afonso estava constantemente a ver como é que eu estava», explica. «É a intenção das coisas é que muda tudo».

A vencedora diz ainda que o ex-namorado se aproximou de Catarina Miranda para ter destaque no programa. «Ele percebeu que o foco estava na Catarina. Começou com uma estratégia e depois foi real. Eram uma dupla e depois as coisas foram se tornando reais».

«Sais do programa a gostar do Afonso ou não?»

Cláudio Ramos não hesitou em fazer a pergunta mais aguardada pelo público. «Sais do programa a gostar do Afonso ou não?».

Jéssica não esconde que ainda há sentimentos. «Tenho lhe um carinho. Foi alguém que entrou na minha vida. Não lhe desejo mal nenhum, quero que o Afonso seja muito feliz. disse lhe isso muitas vezes dentro da casa».

A vencedora ressalva, contudo, que não há volta a dar e que a história dos dois chegou mesmo ao fim. «Não quero mais nenhuma conversa. Não há nada mais para conversar. Quero que seja muito feliz, que siga a vida dele. Eu nunca disse que ele era má pessoa. Ele não é mau menino

 

