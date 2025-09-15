Sem rodeios, Jéssica Vieira revela o que sente por Afonso Leitão. E a resposta é impressionante

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, esclareceu, esta manhã, no Dois às 10, o que sente aos dias de hoje por Afonso Leitão. Será que a vencedora ainda gosta do ex-namorado? Jéssica não escondeu nada e contou a verdade a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A grande vencedora do programa admitiu continuar a gostar de Afonso Leitão. «Eu entrei, vi o Afonso e senti mais do que estava à espera. Percebi que ainda gosto, mas eu não o queria mais na minha vida, não o queria mais como meu namorado», contou, lamentando não ter conseguido esconder que ainda gostava dele.

E como é que Jéssica reagiu à aproximação de Catarina Miranda a Afonso Leitão? «Foi duro, se estivesse cá fora não via e nem queria ver. Ver alguém que gostamos - e que já tivemos um passado - naquela casa, custa», admitiu.

E porque é que Jéssica reagiu de maneira diferente à entrada de Daniela Santos, dado que a bailarina também teve uma história de amor com Afonso?

«A intenção é diferente, quando a Daniela entrou eu já sabia (da relação com Afonso). A partir do momento que uma relação acaba, a Daniela não me devia nada, assim como a Catarina não me devia nada. Mas, para mim, era notório que a Catarina me picava propositadamente. A Catarina mandava-me bocas. Fazia coisas à minha frente para eu ficar desconfortável. E a Daniela, pelo contrário, quando queria estar com o Afonso estava constantemente a ver como é que eu estava», explica. «É a intenção das coisas é que muda tudo».

A vencedora diz ainda que o ex-namorado se aproximou de Catarina Miranda para ter destaque no programa. «Ele percebeu que o foco estava na Catarina. Começou com uma estratégia e depois foi real. Eram uma dupla e depois as coisas foram se tornando reais».

Cláudio Ramos não hesitou em fazer a pergunta mais aguardada pelo público. «Sais do programa a gostar do Afonso ou não?».

Jéssica não esconde que ainda há sentimentos. «Tenho lhe um carinho. Foi alguém que entrou na minha vida. Não lhe desejo mal nenhum, quero que o Afonso seja muito feliz. disse lhe isso muitas vezes dentro da casa».

A vencedora ressalva, contudo, que não há volta a dar e que a história dos dois chegou mesmo ao fim. «Não quero mais nenhuma conversa. Não há nada mais para conversar. Quero que seja muito feliz, que siga a vida dele. Eu nunca disse que ele era má pessoa. Ele não é mau menino