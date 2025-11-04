Jéssica Vieira sofre incidente com o carro e revolta-se: «É o País em que nós estamos»

Jéssica Vieira não calou a revolta após terem batido no seu carro, enquanto ele estava estacionado, e terem fugido sem dizer nada. Nos stories do Instagram, a vencedora do 'Big Brother Verão' contou tudo e mostrou-se indignada com o sucedido.

«É isto, batem-nos no carro, vão à sua vida e não dizem nada a ninguém. É o País em que nós estamos, é o mundo em que nós estamos, bom-senso zero», começou por referir Jéssica Vieira.

A jovem de 29 anos sublinhou: «Como eu digo muitas vezes eu não desejo mal ninguém, mas desejo uma valente dor de barriga, daquelas que não dá para aguentar a quem me bateu no carro e foi embora sem dizer nada».

«Mas isto não me vai estragar o dia, não vai. Começamos bem hoje», rematou Jéssica Vieira no mesmo vídeo.

Marcia Soares passou por algo semelhante

Não foi só Jéssica que sofreu um incidente com o carro. Recentemente, a sua grande amiga, Marcia Soares, recorreu às redes sociais para revelar que sofreu um ato de vandalismo no seu carro.

Visivelmente nervosa, a ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do Secret Story, contou tudo e desejou que «caísse um dente» ao autor do sucedido.

«Acabei de chegar ao carro e riscaram-me o carro todo. Estou com uma pilha de nervos, mas essa pessoa que me fez isso, eu desejo-lhe uma dor de dentes tão grande, tão grande, tão grande... que lhe caia um dente ou dois», disse Marcia Soares.

A jovem acrescentou: «Não tem mal, eu tenho um seguro, graças a Deus eu pago o meu seguro e há-de ficar resolvido, mas que lhe caia um dente ou dois». Num outro storie, Marcia mostrou o carro todo riscado e as imagens são impressionante.