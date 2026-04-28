Catarina Miranda e Jéssica Vieira voltam a "confrontar-se" na TVI. E o motivo envolve Afonso Leitão

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Jéssica Vieira e Catarina Miranda vão reencontrar-se esta terça-feira, 28 de abril. Depois de terem sido antagonistas no Big Brother Verão, as duas vão comentar os últimos acontecimentos do Secret Story - Desafio Final, no Última Hora e no Diário desta tarde.

Esta será a primeira vez que as duas se encontram depois da conturbada passagem pela casa mais vigiada do País no verão passado, que ficou marcada pelo facto de serem 'rivais' - e tudo por causa de Afonso Leitão, ex-namorado de Jéssica Vieira e atual companheiro de Catarina Miranda.

Depois dessa experiência, Jéssica e Miranda já trocaram várias farpas através das redes sociais e em algumas entrevistas que concederam entretanto. Mas este será o dia em que o tão esperado reencontro de peso acontece.

A revelação foi feita através das redes sociais da TVI. «Hoje, os nomeados têm direito a defesa! Catarina Miranda defende Afonso, Jéssica Vieira entra em defesa de Diogo Afonso, Diogo de Ariana e Lídia de Leandro. E os nossos comentadores, Marcia e Adriano, ainda se juntam para aquecer o debate!», pode ler-se.