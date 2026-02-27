Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?» - Big Brother

Em plenas redes sociais, Catarina Miranda e Jéssica Vieira protagonizaram uma acesa troca de farpas que está a deixar a Internet ao rubro... e tudo começou por causa de Afonso Leitão.

A polémica está instalada: Catarina Miranda e Jéssica Vieira tiveram uma acesa troca de galhardetes em plenas redes sociais e tudo por causa de Afonso Leitão.

Tudo começou porque o ex-concorrente do Secret Story 8 e do Big Brother Verão partilhou um vídeo nos stories do Instagram, depois de ter sido questionado sobre o fim do namoro de Rita Almeida e Marcelo Palma.

«Não tenho de reagir a nada. No entanto, acho muito engraçado que, quando são uns a falar, ainda bem que falaram e criticam quem ficou calado. Só se ouviu uma versão da história. Mas quando são os outros a falar, já caem em cima. O que se passou entre eles, só a eles diz respeito. Eu aconselhava as pessoas a terem empatia em vez de tomarem partidos...», disse Afonso, numa clara indireta a Jéssica Vieira, uma vez que esta, quando se separou dele, deu a sua versão dos factos, enquanto Afonso preferiu manter-se em silêncio.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Jéssica Vieira não ficou indiferente às declarações do ex-namorado e, na rede social X, referiu: «Depois quem fala sempre do mesmo sou eu, já cansa. Noção onde andas?»

Perante este comentário, Catarina Miranda, atual de Afonso Leitão, decidiu responder a Jéssica Vieira. «Noção teve ele, por isso hoje é ex», escreveu.

Foi então que a troca de galhardetes começou, com a vencedora do Big Brother Verão a responder à letra. «Quando arranjares uma vida, não tentes saber da minha. Para onde vou, se vou, ou o que faço, começa a ser assustador. Só para finalizar: o Desafio Final vai longe. Beijoooos», retorquiu.

 

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira com alegada acusação de traição a Afonso Leitão

O conflito continuou e Catarina Miranda decidiu ir mais longe. «Ainda bem que falas de Desafio Final, onde andavas, ou melhor, em casa de quem é que dormias quando o Afonso estava no Desafio Final?», disse.

Sem papas na língua, Jéssica Vieira respondeu: «Fizeste de colchão em alguma das vezes? Sabes que difamação é crime, não sabes?»

A troca acesa de farpas não se ficou por aqui e, depois de Jéssica Vieira sugerir a Catarina Miranda para «pedir atenção ao atual», a namorada de Afonso Leitão lançou uma boca que envolve Marcelo Palma, com quem Jéssica tem uma relação próxima de amizade.

«Mais vale ao atual do que ao namorado da melhor amiga», rematou.

