Fim por telefone e rumores de traição. Afonso Leitão conta tudo sobre o ponto final na relação com Jéssica Vieira

As dúvidas em torno do fim da relação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira voltaram a estar em cima da mesa depois de o ex concorrente ter decidido contar, pela primeira vez, a sua versão dos factos.

A revelação aconteceu durante a participação de Afonso Leitão e Catarina Miranda no videocast The Leite Show, conduzido por Flávio Furtado, numa edição marcada por confissões diretas e momentos de tensão. Questionado sobre os rumores de traição, o ex concorrente foi imediato na resposta.

«Não traí a Jéssica. Especulações há muitas, agora eu posso-te dizer uma coisa que eu ainda não falei em lado nenhum, portanto vou-te dar essa exclusividade, que foi a história do acabar por telefone», afirmou.

Afonso começou por contextualizar o período que antecedeu a separação, explicando que a relação já atravessava uma fase delicada e que o casal, que se conheceu no Secret Story, estava cada vez mais afastado: «Quando eu e a Jéssica estávamos para terminar, nós tínhamos sido convidados para ser padrinhos das Marchas de São Domingos de Benfica. Nós já pouco falávamos, ela estava no Norte e eu estava em Lisboa».

Segundo contou o militar, a falta de comunicação tornou-se um problema constante. Afonso diz ter sentido que nunca havia um telefonema ou mensagem para mais do que o assunto das Marchas: «Houve uma vez que eu ligo-lhe e ela diz: “Não me dizes nada o dia todo”. E eu respondi: “Tu também não me dizes nada e só me ligas para falar das Marchas”».

O ex-concorrente garantiu que tentou mudar a sua atitude mais distante: «Passado três, quatro dias, fiz diferente. Fui-lhe ligando de manhã e à tarde, sem nunca receber nenhuma chamada, e ela só voltava a ligar para falar das Marchas».

Foi numa dessas conversas que deixou claro que, para si, a relação tinha chegado ao fim: «Eu disse: “Eu não estou aqui, vamos ter que pôr um ponto final. Quando chegares a Lisboa diz-me, que eu vou ter contigo”». Afonso alega que tentou resolver tudo pessoalmente: «Liguei-lhe e disse: “Amanhã vou ter contigo para te entregar as coisas e para falarmos pessoalmente”».

«Ela perguntou: “Mas e os fãs?”. E eu respondi: “Eu não alimento nada por causa de fãs. Se eu não estou bem, eu não vou estar aqui por causa disto. Já chega”», acrescentou Afonso à sua versão dos factos.

Confrontado por Flávio Furtado sobre a forma como tudo aconteceu, Afonso esclareceu que não terminou a relação da forma como Jéssica revelou: «Não foi por áudios. Foi por chamadas. Depois metade foi por SMS e metade por chamadas».

O encontro presencial acabou por acontecer no dia seguinte: «Fui ter com ela à porta da casa da Marcia, entreguei-lhe as malas, dei-lhe um abraço e ela perguntou: “É esta a decisão final?”. E eu disse: “Sim, Jéssica, é mesmo isto que tem de ser. É o melhor para os dois”».

Mesmo depois da separação, Afonso garante que tentou protegê-la do impacto público: «Liguei-lhe a perguntar: “Tu precisas de alguma coisa? Queres que eu faça algum vídeo para o Instagram?”». Apesar da recusa inicial, acabou por fazê-lo dias depois: «Passado três dias, fiz um vídeo a pedir respeito para ambos e depois, passado um mês, ouvi dizer que “acabaram comigo por telefone”».

As declarações estão a gerar forte reação nas redes sociais e voltaram a colocar o fim desta relação no centro da discussão pública.

Veja aqui a entrevista: