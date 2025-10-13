Jéssica Vieira celebra data importante e há um pormenor que não passou despercebido

Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão, reuniu os seus amigos e apoiantes para uma celebração especial no Porto. A ex-concorrente decidiu juntar as pessoas que a acompanharam dentro e fora dos reality shows, num encontro marcado pela emoção, pela gratidão e pela partilha de afetos.

Entre os convidados, saltaram à vista rostos bem conhecidos dos fãs de reality shows, como Ana Duarte, Bruna e Fábio Paim, amigos que acompanharam Jéssica na sua última aventura televisiva, o Big Brother Verão, formato onde acabou por conquistar o público e sagrar-se vencedora.

O evento contou com vários momentos de convívio e surpresas preparadas pela própria Jéssica, mas um detalhe especial chamou a atenção de todos os presentes: o bolo de celebração trazia uma bonequinha personalizada que a representava, com uma mala do Secret Story na mão, numa clara alusão ao primeiro desafio que a ex-concorrente abraçou.

Recorde-se que este foi o primeiro reality show em que Jéssica participou, onde entrou com o segredo: “Vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência.”

A ex-concorrente fez questão de partilhar o momento nas redes sociais, deixando uma mensagem carregada de emoção e gratidão:

«Este domingo no Porto foi um dia especial. Um encontro que nasceu da vontade de estar mais perto de quem me acompanha e acredita neste caminho. A energia foi intensa, bonita e sincera — algo que só acontece quando as pessoas se juntam com o coração aberto. 💖 Foi mais do que um simples evento; foi um momento de partilha, de conexão e de reconhecimento mútuo. Cada conversa, cada olhar e cada sorriso deixaram uma marca que vou guardar comigo. O desejo é seguir até Lisboa — levar esta mesma força e emoção e união a quem está sempre do meu lado ✨. Obrigado a todos os que estiveram presentes e tornaram este dia inesquecível. Obrigado também a quem fez deste evento ainda mais especial. (…)

É só o início de uma linda viagem, sempre com vocês do meu lado.»

A publicação rapidamente gerou uma onda de reações positivas nas redes sociais. Em poucos minutos, a caixa de comentários encheu-se de elogios à concorrente, com dezenas de fãs a expressarem carinho, admiração e apoio incondicional.