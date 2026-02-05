Amigo próximo fala demais? Jéssica Vieira "obrigada" a esclarecer relação com João Oliveira

Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes

Jéssica Vieira está cada vez mais sexy: e estas são as imagens que comprovam!

Jéssica Vieira e João Oliveira conheceram-se no Big Brother Verão e, desde então, têm mantido uma forte amizade. A proximidade entre os dois levantou rumores sobre um possível romance, mas a vencedora daquela edição do reality show decidiu esclarecer tudo, de uma vez por todas.

Depois de um amigo próximo de ambos ter revelado, em declarações à TV Guia, que João e Jéssica eram «amigos coloridos» e que não o revelavam «porque não é um namoro sério», a jovem nortenha decidiu pronunciar-se.

«Não tenho ninguém neste momento. E quando tiver vou dizer nas redes», começou por dizer Jéssica, em declarações à mesma publicação, negando assim o facto de ter um relacionamento amoroso com João Oliveira. Disse ainda que, apesar de serem «muito próximos», são apenas grandes amigos.

Mais tarde, Jéssica recorreu às redes sociais para reforçar: «Não namoro com o João. Juro. Não tenho ninguém neste momento. E quando tiver, vou dizer nas redes. Somos só amigos, muito próximos, mas mais nada. Estou solteira e boa rapariga.»

João Oliveira também reagiu à notícia, com uma publicação irónica. «De arroz está bom... agora é só o salmão em cima. De mão dada? Onde? Malandrecos», escreveu na legenda de uma partilha que fez de uma manchete de uma revista, que dava conta de que os dois teriam sido apanhados de mãos dadas, na rua.