Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»

Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

Jéssica Vieira está cada vez mais sexy: e estas são as imagens que comprovam!

Jéssica Vieira e Marcelo Palma têm sido alvo de vários rumores que apontam para um alegado romance entre os dois. Agora, os ex-concorrentes de realities da TVI recorreram às redes sociais para garantir que são apenas «melhores amigos», mas acabaram a receber uma provocação de um rosto bem conhecido.

No Instagram, Jéssica e Marcelo partilharam um vídeo onde surgem sorridentes, a dançar. «Quando dois melhores amigos têm acesso às trends, dividimos o mesmo neurónio 😂», escreveram, na legenda da publicação.

Quem não resistiu em comentar foi Isabel Figueira, comentadora de vários realities da TVI. «E também a mesma chave 😂😂😂😂», brincou, referindo-se ao facto de, recentemente, ambos terem partilhado fotografias de uma chave com frases enigmáticas.

Pode ver tudo aqui:

A história da chave partilhada por Marcelo e Jéssica: Recorde tudo

Jéssica Vieira e Marcelo Palma anunciaram, ao mesmo tempo, uma novidade que está a deixar a Internet em alvoroço.

Numa partilha recente no Instagram, a vencedora do Big Brother Verão mostrou-se com uma chave na mão. «Nem tudo o que parece, é», escreveu a jovem nortenha, na legenda da publicação.

Mais tarde, Marcelo Palma também recorreu à mesma rede social para partilhar uma fotografia com uma chave igual à de Jéssica. «Algumas portas abrem-se por uma razão», escreveu o ex-concorrente do Secret Story 8.

Os fãs não ficaram indiferentes à coincidência. «Como assim o @palmajr_11 tem uma chave igual? 🫣 Negócio juntos? Ou vida juntos?», «Uma chave igual a do @palmajr_11 🥺🥰», «Chave iguao a do @palmajr_11», pode ler-se, nos comentários.

Os rumores sobre um alegado romance entre os dois não tardarem em chegar e, até ao momento, nem um, nem outro, quebraram o silêncio sobre a situação, deixando no ar a possibilidade de irem viver juntos, ou de irem abrir um negócio juntos, uma vez que sempre foram muito amigos.