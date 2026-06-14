Meses de mistério! Jéssica Vieira e Marcelo Palma juntos num segredo: «Chegou o momento de revelar»

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Jéssica Vieira e Marcelo Palma recorreram às redes sociais para revelar uma novidade muito especial. Depois de vários meses de trabalho e dedicação, os ex-concorrentes do Secret Story 8 apresentaram finalmente o projeto que estiveram a preparar longe dos holofotes.

Jéssica Vieira e Marcelo Palma estão a viver uma fase particularmente feliz. Os dois ex-concorrentes do Secret Story 8 anunciaram a abertura da Véluris, uma clínica de estética e bem-estar localizada em Linda-a-Velha, Lisboa.

A novidade foi revelada através de dois reels publicados nas redes sociais. Nos vídeos, os dois ex-concorrentes mostram parte do espaço e assinalam aquele que consideram ser o início de um novo capítulo nas suas vidas, com a abertura das portas e a presença de pessoas queridas de ambos: «Hoje deixamos de sonhar e abrimos a porta para vos receber».

«Algumas portas abrem-se por uma razão. Depois de meses de dedicação, chegou o momento de revelar aquilo que esteve por trás destas chaves», escreveram na legenda da publicação.

Jéssica Vieira e Marcelo Palma explicaram ainda que a Véluris nasceu com o objetivo de criar «um espaço onde a beleza, o bem-estar e a autoestima se encontram», pensado para cuidar, transformar e ajudar cada pessoa a sentir-se na sua melhor versão. «Hoje abrimos a porta. Bem-vindos à Véluris. A tua luz começa aqui», acrescentaram.

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A publicação rapidamente reuniu várias reações dos seguidores, que não esconderam a felicidade por ver os dois amigos concretizar um projeto em conjunto.

 

Numa terceira publicação, Jéssica explica todos os procedimentos disponíveis na clínica: «Um espaço criado para cuidar de ti, realçar a tua beleza e fazer-te sentir na tua melhor versão. Estamos prontos para te receber».

Veja aqui:

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