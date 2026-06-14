Pela primeira vez, Jéssica Vieira reage aos rumores de relação com Marcelo Palma: «De onde tiram a ideia?»

Depois de meses de especulação devido a algumas fotografias partilhadas, Jéssica Vieira decidiu quebrar o silêncio e reagir, pela primeira vez, aos rumores que a apontavam a uma alegada relação amorosa com Marcelo Palma.

As declarações surgem precisamente no dia em que a ex-concorrente revelou o novo projeto profissional que une ambos: um espaço dedicado à beleza, estética e bem-estar.

Em conversa com a SELFIE, Jéssica mostrou-se surpreendida com os comentários que foram surgindo nas redes sociais e na imprensa, deixando claro que nunca existiu qualquer envolvimento amoroso entre os dois.

«Não foi fácil gerir. Eu e o Marcelo criámos um laço de família já no 'Secret Story'. Não consigo perceber de onde tiram a ideia de que nos poderíamos envolver. Não faz sentido», começou por afirmar.

A ex-participante do reality show da TVI confessou ainda que ficou magoada com algumas das mensagens e interpretações que foi lendo ao longo dos últimos meses: «Não foi fácil gerir. Li muita coisa feia. Quando veem uma mulher e um homem muito próximos, tiram logo essa ilação», lamentou.

Jéssica aproveitou também para deixar uma reflexão sobre a forma como as relações de amizade entre homens e mulheres continuam a ser encaradas por muitas pessoas: «Temos de normalizar que um homem e uma mulher não têm de ter sempre alguma coisa. Eu e o Marcelo somos realmente família», garantiu.

As declarações da jovem surgem numa altura especial para ambos, marcada pelo lançamento do negócio que decidiram criar em conjunto. O novo espaço de beleza, estética e bem-estar - Véluris, representa mais um passo na amizade construída durante a participação no Secret Story.

Com estas palavras, a ex-concorrente procura colocar um ponto final nos rumores, reforçando que tudo não passou de uma estratégia de marketing, para gerar curiosidade nos fãs e que a relação com Marcelo Palma nunca ultrapassou a esfera da amizade e da parceria profissional.