Vencedora do “Big Brother” reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida

Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

A TVI anunciou oficialmente, esta quinta-feira, 6 de novembro, o regresso do reality show “1ª Companhia”, um dos formatos mais marcantes da televisão portuguesa. A nova edição vai estrear após o Natal e contará com apresentação de Maria Botelho Moniz, reforçando a presença da comunicadora entre os grandes nomes do entretenimento da estação de Queluz de Baixo.

O programa, que estreou originalmente em 2005, regressa vinte anos depois da primeira temporada e será o reality show que sucede ao “Secret Story 9”.

“Fiquei super feliz…”, reagiu Maria Botelho Moniz, num testemunho partilhado pela TVI, manifestando entusiasmo por voltar a liderar um formato televisivo de grande dimensão.

Maria Botelho Moniz abraça novo desafio

Depois do “Big Brother Verão”, considerado um sucesso de audiências e elogiado pela sua condução próxima e empática, Maria Botelho Moniz prepara-se agora para enfrentar um novo e diferente desafio. A apresentadora volta a estar no centro de um formato que promete trazer novas emoções, dinâmicas intensas e momentos inesquecíveis aos espectadores.

Jéssica Vieira, vencedora do “Big Brother Verão”, reage ao anúncio

Entre as várias reações nas redes sociais, destacou-se a de Jéssica Vieira, vencedora do primeiro reality apresentado por Maria Botelho Moniz.

A ex-concorrente recorreu às stories do Instagram para deixar uma mensagem especial à apresentadora:

“O quanto eu fiquei feliz por ela. A Maria é luz. Tenho a certeza que vais brilhar muito como sempre, minha Maria”, escreveu Jéssica Vieira, mostrando o carinho e admiração pela comunicadora.

Veja, em baixo, a partilha original.

Com este regresso, a TVI reforça a aposta em formatos de entretenimento que marcam gerações, trazendo de volta um clássico que promete conquistar uma nova vaga de fãs.

“1ª Companhia” está de volta — e desta vez, com Maria Botelho Moniz a comandar a missão.