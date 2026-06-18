Abriu o negócio há 72 horas e já sofreu boicote. Jéssica Vieira expõe marcações fictícias: «Respeitem!»

Jéssica Vieira abriu no domingo - em conjunto com Marcelo Palma - um centro de estética em Linda-a-Velha e cerca de 72 horas depois da inauguração já está a sofrer imprevistos.

Num vídeo, partilhado nas stories do Instagram, a ex-concorrente do Secret Story e vencedora do Big Brother Verão denunciou alguns boicotes que tem sofrido e deixou um recado.

«Já atendi as minhas clientes da parte da manhã, ia atender agora a última e… uma falha. Voltaram a fazer uma marcação fictícia para eu ficar sem trabalhar, para não ter agenda», começou por referir a jovem.

Jéssica avisou: «Eu vou dar mais uma chance e não vou expor o nome e os dados da pessoa. Se voltar a acontecer eu vou dizer quem é que anda a fazer isto, porque eu já sei que é e aí a história é outra».

«Respeitem quem quer trabalhar, sei que há pessoas que não querem fazer nada, querem vida fácil, querem viver do que não podem viver. Não é o meu caso, com muito esforço construí a minha empresa e estou a começar do zero», adiantou.