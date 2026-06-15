Jéssica Vieira já investiu o prémio do Big Brother Verão e regressou à profissão que tinha antes da fama

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Jéssica Vieira e Marcelo Palma recorreram às redes sociais para revelar uma novidade muito especial. Depois de vários meses de trabalho e dedicação, os ex-concorrentes do Secret Story 8 apresentaram finalmente o projeto que estiveram a preparar longe dos holofotes.

Meses depois de conquistar o primeiro lugar no Big Brother Verão, Jéssica Vieira já deu um destino ao prémio que recebeu. A vencedora do reality show da TVI decidiu investir numa área que bem conhece e regressou às origens profissionais, apostando num novo projeto ligado ao universo da estética e do bem-estar.

Em conjunto com Marcelo Palma, ex-concorrente do Secret Story 8, Jéssica anunciou a abertura da Véluris, uma clínica de estética e bem-estar situada em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras. O espaço representa um novo capítulo na vida dos dois amigos.

«Algumas portas abrem-se por uma razão. Depois de meses de dedicação, chegou o momento de revelar aquilo que esteve por trás destas chaves», escreveram os dois nas redes sociais, dando a conhecer a novidade aos seguidores.

Através de vários vídeos publicados online, Jéssica e Marcelo mostraram as instalações da clínica e partilharam momentos da inauguração, que contou com a presença de familiares e amigos. «Hoje deixamos de sonhar e abrimos a porta para vos receber», assinalaram.

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Mais do que um investimento, a abertura da Véluris marca também o regresso de Jéssica à área profissional que já fazia parte do seu percurso antes da popularidade conquistada nos reality shows. Segundo explicaram, o espaço nasceu com o objetivo de ser «um lugar onde a beleza, o bem-estar e a autoestima se encontram».

Numa outra publicação, a vencedora do Big Brother Verão apresentou alguns dos procedimentos disponíveis na clínica e deixou uma mensagem aos futuros clientes: «Um espaço criado para cuidar de ti, realçar a tua beleza e fazer-te sentir na tua melhor versão. Estamos prontos para te receber».

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