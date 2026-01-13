«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

Jéssica Vieira tem «o coração meio ocupado». A revelação foi feita pela própria, durante uma conversa muito descontraída com Zé Lopes e Merche Romero, no programa Bom Dia Alegria desta terça-feira, 13 de janeiro.

Rapidamente o tema amoroso foi posto em cima da mesa e a vencedora do Big Brother Verão não hesitou em fazer uma confissão inédita. «Posso dizer que tenho o meu coração meio ocupado», referiu.

Zé Lopes quis saber de imediato se Jéssica Vieira estaria a namorar, e a jovem também se aprontou a responder: «Não. Estou no meu canto, não estou à procura de nada, mas é isto. Eu não quero falar muito, mas são pessoas que olham para ti, te veem e te aceitam.»

Para já, a também ex-concorrente do Secret Story 8 prefere manter a sua vida mais íntima em segredo. «Vai ser assim até eu sentir que é a altura. É cliché, mas o que ninguém sabe, ninguém estraga, então está tudo bem», reforçou, esclarecendo que a pessoa com quem tem uma ligação especial não é João Oliveira, também ele ex-concorrente de reality shows, deixando assim cair por terra todos os rumores que têm surgido sobre um provável romance entre os dois. «Somos amigos», garantiu.

Jéssica Vieira deixa mensagem a Afonso Leitão e Catarina Miranda

Durante a mesma conversa, a sua ex-relação com Afonso Leitão também foi abordada. Jéssica Vieira revelou que, apesar de ter pensado que o ex-paraquedista era «o amor da sua vida», é agora uma página virada e sente-se muito bem-resolvida.

«Espero que sejam felizes...», acrescentou ainda, referindo-se à relação que Afonso Leitão tem agora com Catarina Miranda.