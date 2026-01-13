«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

Ao Minuto

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Acompanhe ao minuto

«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica - Big Brother

Depois dos rumores sobre um alegado romance com João Oliveira, Jéssica Vieira põe tudo em pratos limpos e deixa escapar novidade sobre a sua vida amorosa.

Jéssica Vieira tem «o coração meio ocupado». A revelação foi feita pela própria, durante uma conversa muito descontraída com Zé Lopes e Merche Romero, no programa Bom Dia Alegria desta terça-feira, 13 de janeiro.

Rapidamente o tema amoroso foi posto em cima da mesa e a vencedora do Big Brother Verão não hesitou em fazer uma confissão inédita. «Posso dizer que tenho o meu coração meio ocupado», referiu.

Zé Lopes quis saber de imediato se Jéssica Vieira estaria a namorar, e a jovem também se aprontou a responder: «Não. Estou no meu canto, não estou à procura de nada, mas é isto. Eu não quero falar muito, mas são pessoas que olham para ti, te veem e te aceitam.»

Para já, a também ex-concorrente do Secret Story 8 prefere manter a sua vida mais íntima em segredo. «Vai ser assim até eu sentir que é a altura. É cliché, mas o que ninguém sabe, ninguém estraga, então está tudo bem», reforçou, esclarecendo que a pessoa com quem tem uma ligação especial não é João Oliveira, também ele ex-concorrente de reality shows, deixando assim cair por terra todos os rumores que têm surgido sobre um provável romance entre os dois. «Somos amigos», garantiu.

Jéssica Vieira deixa mensagem a Afonso Leitão e Catarina Miranda

Durante a mesma conversa, a sua ex-relação com Afonso Leitão também foi abordada. Jéssica Vieira revelou que, apesar de ter pensado que o ex-paraquedista era «o amor da sua vida», é agora uma página virada e sente-se muito bem-resolvida. 

«Espero que sejam felizes...», acrescentou ainda, referindo-se à relação que Afonso Leitão tem agora com Catarina Miranda.

Relacionados

Amizade à prova de tudo. Marcia Soares declara-se a vencedora do Big Brother: «Sinto muito orgulho»

Jéssica Vieira fala de novo projeto para 2026 e os detalhes são surpreendentes
Temas: Jéssica Vieira Novo Amor

Fora da Casa

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Há 49 min
Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Há 3h e 48min
Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Há 3h e 51min
Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Jéssica Antunes recorda tumor que enfrentou em partilha rara: «Escondia com um penso enorme...»

Hoje às 16:47
Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Hoje às 13:51
A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

Hoje às 12:53
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Hoje às 09:52
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Hoje às 12:20
Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Há 3h e 48min
A história que encantou o público! Veja as fotos mais sensuais de Renata e Maycon, o 'falso casal' que agora não se larga

A história que encantou o público! Veja as fotos mais sensuais de Renata e Maycon, o 'falso casal' que agora não se larga

27 set 2024, 14:29
Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Hoje às 13:51
Ver Mais

Notícias

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível

Há 49 min
A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento

A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento

Há 3h e 12min
Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Após Jéssica Vieira confessar novo amor, Afonso Leitão lança farpa à ex-namorada: «Desafio do ano...»

Há 3h e 48min
Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Corte de relações. Leomarte "risca" ex-concorrente da Team Azul: «A emplastra...»

Há 3h e 51min
«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

«Tenho o coração meio ocupado»: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre rumores de um novo amor com revelação bombástica

Hoje às 18:39
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

No meio da savana, Cristina Ferreira é surpreendida com experiência única ao lado de João Monteiro

Hoje às 16:30
Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência
04:53

Alerta: TVI interrompe emissão para as primeiras palavras de Pedro Barroso após desistência

Hoje às 15:25
Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

Ontem às 16:46
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
01:37

Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»

Ontem às 15:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

Ontem às 15:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira reage a boca de Afonso Leitão: "Limitações"

Jéssica Vieira reage a boca de Afonso Leitão: "Limitações"

Há 1h e 28min
O clima azedou! Afonso Leitão manda farpa a Jéssica Vieira após entrevista

O clima azedou! Afonso Leitão manda farpa a Jéssica Vieira após entrevista

Há 2h e 1min
Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Hoje às 12:57
Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Hoje às 12:43
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

Hoje às 09:59
Ver Mais Outros Sites