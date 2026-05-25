Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:06
Catarina faz partilha íntima e provoca reações inesperadas nos colegas - Big Brother
05:28

Catarina faz partilha íntima e provoca reações inesperadas nos colegas

17:00
Em lágrimas, Nufla faz partilha arrepiante: «Tive de deixar metade dos meus sonhos de lado para conseguir colocar dinheiro na mesa» - Big Brother
05:49

Em lágrimas, Nufla faz partilha arrepiante: «Tive de deixar metade dos meus sonhos de lado para conseguir colocar dinheiro na mesa»

16:54
Com voz embargada, Marisa Susana expõe maior fragilidade - Big Brother
02:07

Com voz embargada, Marisa Susana expõe maior fragilidade

16:51
Pedro partilha o maior sonho ainda por realizar. E pode surpreendê-lo - Big Brother
03:18

Pedro partilha o maior sonho ainda por realizar. E pode surpreendê-lo

16:47
Leandro é convidado a partilhar a maior mentira. E a resposta é inesperada - Big Brother
06:01

Leandro é convidado a partilhar a maior mentira. E a resposta é inesperada

16:40
Fragilidades expostas! Afonso e Bruno Simão revelam "calcanhar de Aquiles" - Big Brother
04:22

Fragilidades expostas! Afonso e Bruno Simão revelam "calcanhar de Aquiles"

16:01
Liliana lança farpa afiada a Marisa Susana: «Só ouves aquilo que queres» - Big Brother
02:14

Liliana lança farpa afiada a Marisa Susana: «Só ouves aquilo que queres»

15:57
Afonso é o novo Guia da Casa. E as primeiras decisões já foram tomadas - Big Brother
08:56

Afonso é o novo Guia da Casa. E as primeiras decisões já foram tomadas

15:47
Há um novo Guia da Casa! Descubra quem foi o concorrente eleito esta semana - Big Brother
03:57

Há um novo Guia da Casa! Descubra quem foi o concorrente eleito esta semana

15:44
Bruno bloqueia este concorrente e a reação é inédita. Saiba quem está impedido de ser Guia da Semana - Big Brother
02:12

Bruno bloqueia este concorrente e a reação é inédita. Saiba quem está impedido de ser Guia da Semana

15:40
Gritaria sem fim! Após acusação de Bruno, Leandro defende-se apontando o dedo a Pedro Jorge - Big Brother
05:23

Gritaria sem fim! Após acusação de Bruno, Leandro defende-se apontando o dedo a Pedro Jorge

15:34
Guia ou Empregado da semana? Afonso e Marisa Susana avaliam prestação de Bruno Simão - Big Brother
06:14

Guia ou Empregado da semana? Afonso e Marisa Susana avaliam prestação de Bruno Simão

14:50
Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil» - Big Brother
04:18

Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»

14:33
Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar - Big Brother
01:52

Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar

14:25
Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo» - Big Brother
01:46

Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»

14:11
Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história - Big Brother
03:13

Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história

14:05
Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista - Big Brother
03:44

Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista

13:50
Intimidação? Catarina e Sara discutem e temas antigos voltam a vir à tona - Big Brother
07:02

Intimidação? Catarina e Sara discutem e temas antigos voltam a vir à tona

13:43
Luzia aos gritos com Marisa Susana. Um simples: «Como estás?» foi o mote para uma discussão acesa - Big Brother
03:48

Luzia aos gritos com Marisa Susana. Um simples: «Como estás?» foi o mote para uma discussão acesa

13:32
Liliana não suporta Pedro Jorge e não poupa as acusações: «Se eu o vi dizer coisas à pessoa com quem mora...» - Big Brother
02:20

Liliana não suporta Pedro Jorge e não poupa as acusações: «Se eu o vi dizer coisas à pessoa com quem mora...»

13:00
Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão - Big Brother
10:19

Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão

12:43
Catarina e Liliana estão "atravessadas" com Sara e não deixam nada por dizer - Big Brother
02:34

Catarina e Liliana estão "atravessadas" com Sara e não deixam nada por dizer

12:38
"Farpas" e indiretas logo pela manhã. Afonso, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge protagonizam momentos de puro despique - Big Brother
05:47

"Farpas" e indiretas logo pela manhã. Afonso, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge protagonizam momentos de puro despique

12:23
Aliança formada. João Ricardo elogia fortemente Marisa Susana - Big Brother
08:09

Aliança formada. João Ricardo elogia fortemente Marisa Susana

12:22
Liliana "perde a cabeça" e não cala a revolta ao falar de Leandro - Big Brother
04:49

Liliana "perde a cabeça" e não cala a revolta ao falar de Leandro

Acompanhe ao minuto

Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica - Big Brother

Depois de conquistar Portugal e dar a volta a uma vida marcada por dificuldades, Jéssica Vieira prepara-se agora para surpreender os fãs com um novo projeto, e há um nome bem conhecido a acompanhá-la nesta aventura.

Muito antes de se tornar um rosto conhecido do pequeno ecrã e conquistar o carinho do público, Jéssica Vieira teve de aprender cedo a adaptar-se às circunstâncias da vida. Marcada por dificuldades financeiras e por um percurso feito de esforço e resiliência: «Mudei de casa 14 vezes durante a adolescência». A vencedora do Big Brother Verão nunca teve espaço para idealizar um futuro perfeito.

Numa entrevista a Manuel Luís Goucha, quando saiu do Secret Story 8 admitiu: «Eu já quis ser tanta coisa», recordando uma fase em que sonhava traçar um caminho diferente. Ainda assim, a realidade falou mais alto: «Não tive a opção de escolher, tive que me fazer à vida e fui ser aquilo que dava».

Apesar das limitações, houve sonhos que nunca desapareceram totalmente. Um deles passava pela área da psicologia, algo com que ainda hoje se identifica. «Quis muito ser psicóloga, porque gosto de pessoas e identifico muito isso na estética, daí ter optado por seguir esse caminho», revelou, explicando que foi precisamente no contacto próximo com as pessoas que encontrou uma forma de se realizar. Antes disso, passou por várias experiências profissionais, incluindo uma passagem por uma peixaria que recorda com carinho: «Trabalhei numa peixaria e fui muito feliz».

Foi, no entanto, na estética que acabou por descobrir a sua verdadeira vocação. Mais do que o lado técnico, foi a ligação humana que a conquistou. «Ganhei o gosto pela estética, pela proximidade com as pessoas», partilhou. 

Ne ano passado acabou por entrar em mais um reality show, o Big Brother Verão e teve uma vitória memorável, que a fez ganhar ainda mais o carinho do público. Hoje, está investida num novo projeto que promete ser bombástico, e quem está do lado dela é Marcelo Palma, que enfrentou consigo o desafio do Secret Story 8.

 

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

"Guerra" de ex-namorados: Jéssica Vieira e Zé Andrade no centro da discussão entre Liliana e Afonso 

Novidade a caminho! Jéssica Vieira surpreende ao lado de conhecido cantor português

Jéssica Vieira e Marcelo Palma surgem juntos e recebem "provocação" de rosto dos realities: «A mesma chave...»

Vão viver juntos? Marcelo Palma e Jéssica Vieira partilham novidade bombástica... e já há rumores de romance
Temas: Jéssica Vieira Peixeira Esteticistas Vencedora

Fora da Casa

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

Há 11 min
Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Há 2h e 15min
Partiu corações no Big Brother com os seus músculos e abdominais. Mas já teve muito peso. Veja as imagens

Partiu corações no Big Brother com os seus músculos e abdominais. Mas já teve muito peso. Veja as imagens

Há 2h e 29min
Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 3h e 23min
Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Hoje às 12:10
Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Confrontos: Ariana insultada após combate de Diogo. As imagens já estão virais

Hoje às 11:23
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 3h e 23min
Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

Ontem às 22:53
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

Hoje às 09:53
Sabia que Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo, que também entrou num reality da TVI? Recorde tudo em fotos

Sabia que Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo, que também entrou num reality da TVI? Recorde tudo em fotos

22 mai, 19:29
Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Expulsão tensa. Concorrente abandona a casa e houve quem quase desmaiasse de nervos

Hoje às 00:16
Ver Mais

Notícias

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

Há 11 min
Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

Há 15 min
Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Negócio milionário: Como este ex-concorrente revolucionou a vida para faturar muito

Há 2h e 15min
Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Cristina Ferreira sente-se mal em direto e sai do programa a meio: «Não estou a aguentar»

Há 3h e 23min
Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Hoje às 12:10
Ver Mais Notícias

Opinião

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

22 mai, 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

Hoje às 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

Ontem às 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

Ariana volta a ser polémica. O gesto inesperado com Hugo que deixou o Instagram ao rubro  

Há 11 min
Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

Venceu um reality show mas antes foi peixeira e esteticista. Agora, tem uma novidade bombástica

Há 15 min
Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»
04:18

Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»

Há 2h e 33min
Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar
01:52

Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar

Há 2h e 50min
Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»
01:46

Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»

Há 2h e 58min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

Hoje às 11:19
Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Aos 51 anos, ex-concorrente do Big Brother anuncia sexo do bebé: «Uma alegria impossível de explicar»

Hoje às 10:21
Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Após muitos rumores! Ex-concorrentes do "Big Brother" assumem namoro

Ontem às 19:42
O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

O segredo mais bem guardado! Aos 42 anos, Maria Botelho Moniz estreia-se nas passarelas

23 mai, 19:20
Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

Ex-concorrente do "Big Brother" revela que esteve em iate de Cristiano Ronaldo (e nem imagina a fazer o quê!)

23 mai, 17:53
Ver Mais Outros Sites