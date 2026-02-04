Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

Depois de vencer o Big Brother Verão, Jéssica Vieira decidiu adotar hábitos de vida mais saudáveis e os resultados estão à vista! Esta quarta-feira, 4 de fevereiro, a nortenha partilhou o incrível antes e depois do seu corpo, depois de ter recorrido à ajuda de Francisco Macau.

«ESTA É A MINHA TRANSFORMAÇÃO. Três meses de trabalho, menos 6 quilos e menos 9 centímetros de perímetro abdominal. Mas não foi só isso. Foi ganhar mais energia e mais VIDA», começou por escrever, na legenda de duas fotografias em que mostra o antes e depois da sua transformação corporal.



«A Team Macau não mudou apenas o meu corpo. Ajudou-me a descobrir uma versão de mim que eu ainda não conhecia, uma Jéssica que aprendeu a cuidar também do que está dentro», acrescentou.

Pode ver tudo aqui:

A caixa de comentários daquela partilha encheu-se de rasgados elogios à nova silhueta de Jéssica Vieira. «UAU 🔥 estás de parabéns 👏👏 nada que não dê bom resultado com persistência e dedicação 🙏», «Woooow, que resultado 👏», «muito orgulho! que inspiração bonita🤍», «Parabéns 👏👏👏 és linda e isso vem de dentro ❤️», «Uauuuu parabéns 🩵», «Inspiras-me, todos os dias 🤍», «Que mudançaaaaaaaaa!! Tu já eras uma gatona agora então nem se falaaaaaaaa😍», são alguns dos comentários que se podem ler.