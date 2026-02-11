Jéssica Vieira deixa fãs eufóricos ao anunciar regresso: «No fim, tudo vale a pena!»

Jéssica Vieira assinala um regresso muito especial. Esta terça-feira, 10 de fevereiro, a vencedora do Big Brother Verão contou aos fãs que a sua loja, Jéssica Vieira Fashion, está de volta e até partilhou um vídeo de um dia de trabalho.

«Vem passar um dia de trabalho comigo como dona de uma loja de roupa online. Se é fácil? Não! Se nos questionamos se o caminho é este? Muitas vezes! Mas quando fazes o que gostas e fazes com amor, no fim tudo vale a pena! A @jessicavieira.fashion está de volta“, escreveu a jovem, na legenda de um vídeo partilhado no Instagram.

Jéssica mostrou-se ainda na loja física, que fica no Porto, e também algumas visitas a fornecedores. Revelou ainda que, esta quarta-feira, dia 11 de fevereiro, vai fazer um direto online nas redes sociais, às 21h15. «Temos encontro marcado, com muitas novidades», escreveu, num story do Instagram.

Veja aqui a publicação:

Na caixa de comentários, os fãs reagiram com entusiasmo à novidade. «que tenhas sempre muito sucesso 🤍», «DA LHEEEEEEE ❤️», «Nunca me vou cansar de dizer a inspiração tão bonita que és, um exemplo a seguir. Muito Orgulho na vossa lojinha, na vossa caminhada. O Sucesso faz-se caminhando 🤍», «Deixe ela com as coisinhas dela 💖», «Muito sucesso Jessica felicidades ❤️», são alguns dos comentários que se podem ler.