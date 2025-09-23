Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Depois de vencer o Big Brother Verão, Jéssica Vieira decidiu mudar de visual! A jovem nortenha, de 29 anos, apostou num novo corte e numa nova cor de cabelo e está a deixar os fãs rendidos a esta transformação.

Jéssica Vieira partilhou um vídeo, no Instagram, em que surge mais loira e com o cabelo bem mais curto. Já estava mais que na hora desta mudança. Nesta nova fase da minha vida, estava mesmo a precisar desta mudança! Recomeços na vida, pedem mudanças de look como esta 😍», escreveu, na legenda da publicação.

Pode ver aqui as imagens da incrível mudança:

Na caixa de comentários da publicação, Jéssica Vieira recebeu vários elogios ao seu novo look. «Que Arrasooooo, és PERFEITA 💖», «ARRASADORA ✨✨», «Perfeita, zero defeitos 😍», «Quem é esta diva?», «Wow! Lindíssima»; «Que gata!», «Boa mudança🔥», «Sempre linda, mas agora MARAVILHOSA 😍», «Po-de-ro-sa !🔥», pode ler-se nos comentários.

Alguns colegas do Big Brother Verão também reagiram à mudança da vencedora do reality show da TVI. «Amoooooo 😍», escreveu Ana Duarte. «Ficaste ainda mais linda 😍», reagiu Kina. «Jesus ❤️❤️❤️❤️mana mais linda porra 😍 Adoro», comentou Fábio Paim.