Jéssica revela tudo sobre noite com Afonso após a expulsão. Saiba todos os detalhes!

Cláudio Ramos questiona: «Porque é que com o Ruben não se conseguiram controlar?» - Jéssica esclarece desavença com Ruben

Jéssica Vieira esclarece conflitos com Renata: «Não me identifico!»

Jéssica foi a concorrente expulsa da Casa dos Segredos na gala deste domingo, 24 de novembro. Como habitual, na manhã desta segunda-feira, 25 de novembro, a jovem esteve no programa Dois às 10, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua passagem pelo programa.

A noite após a expulsão e a ligação com Afonso

Durante a entrevista, o relacionamento especial que desenvolveu com Afonso dentro da casa foi tema de conversa. Questionada sobre como foi a noite após o reencontro com o namorado, Jéssica esclareceu que não passaram a noite a sós: «Acabou a gala e a minha mãe só me olha assim com aqueles olhos e diz-me assim ‘tu vens comigo’ e eu disse ‘então ele também vem’ (…) e passámos a noite toda a falar. A minha mãe nunca está a mais».

Quando Cláudio Ramos sugeriu que o motivo poderia ter sido a mãe de Jéssica, a ex-concorrente brincou: «Não, também não é assim, isto não é assim tudo ‘à Lagardère’».

Cláudio Ramos não deixou passar a oportunidade de aconselhar Jéssica a aproveitar a relação com Afonso, destacando que o jovem parece “muito apaixonado”.

A Intimidade dentro da casa

Outro tema que gerou curiosidade foi a intimidade entre o casal enquanto estavam na casa, uma vez que partilhavam a mesma cama. Cláudio Ramos foi direto e questionou: «Lá dentro de casa - porque dormiam na mesma cama - vontade dá de certeza, a pergunta não é essa, a pergunta é: sexo não houve porque não houve sinal de consentimento, mas as mãos não passeiam lá por baixo dos lençóis?».

Jéssica respondeu com sinceridade, negando qualquer tipo de avanço íntimo: «Não houve uma vez que estávamos os dois e o Afonso tinha a mania de me beliscar a perna e eu estava a dar patadas e só oiço a voz (…), eu salto da cama e disse ‘não estou a fazer nada’ (…). Apetece mas temos que ter cabeça».