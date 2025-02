Inédito! O casal Afonso e Jéssica revelam em concordância quem deveria ser o justo vencedor do Desafio Final: «Sempre foi protagonista...»

As fotos mais sensuais de Afonso, o militar que tem chamado à atenção dentro e fora do Secret Story

Bruno de Carvalho versus Miguel Vicente - Afonso Leitão afirma: «É mais fácil viver com o Bruno»

No final da Gala do Secret Story - Desafio Final, Afonso e Jéssica deram uma pequena entrevista e revelaram sem «papas na língua» quem deveria ser o justo vencedor do programa.

Afonso Leitão foi o concorrente expulso no passado domingo e, em conjunto com Jéssica, responderam a algumas perguntas do repórter Sérgio Ferreira, que começou por perguntar se Afonso tinha muitas saudades de Jéssica.

O ex-concorrente disse que tinha muitas saudades da namorada e que pensava nela todos os dias. Jéssica revelou também que achou a expulsão de Afonso injusta.

O repórter Sérgio Ferreira questionou também o casal sobre quem deveria ganhar o Secret Story - Desafio Final. Afonso começou por responder que a justa vencedora seria Inês Morais e Jéssica concordou com o namorado.

«Desde início sempre foi protagonista...»

Espreite o momento,

Veja o momento da expulsão de Afonso Leitão, que deixou Sandrina Pratas em lágrimas,

O abraço mais esperado aconteceu quando Afonso Leitão chegou a estúdio e viu Jéssica. Recorde-se que o casal se conheceu no Secret Story 8 e não se voltaram a separar,