Jéssica fala sobre futuro com Afonso e já falam em ter filhos! «Um Afonso júnior está nos planos»

Afonso e Jéssica viveram uma verdeira paixão nesta edição do Secret Story e continuam a encantar todos fora da casa. O casal revelou que já pensam em ter filhos!

Numa entrevista exclusiva com a repórter digital Rita Vassalo, Jéssica afirmou sentir muito orgulho na prestação do namorado dentro da casa do Secret Story - Desafio Final.

«Este é o meu Afonso. Fico muito orgulhosa que as pessoas o consigam conhecer num todo»

Sobre um futuro, Jéssica revela que o casal tem falado acerca de dar continuidade à linhagem: «É algo que ambos queremos (...) Falta o anel primeiro, mas depois quem sabe, um Afonso júnior está nos planos».

Saiba mais sobre este amor...

Afonso começou por revelar que a ligação entre os dois só se tornou mais forte: «Continuamos com as mesmas brincadeiras que tínhamos lá dentro. Fazemos tudo igual… só acrescentámos umas coisas.»

O momento mais ousado da conversa surgiu quando Cláudio Ramos fez uma pergunta íntima ao casal: «Foi dentro das expectativas ou superou?» Afonso não hesitou: «Superou! A Jéssica é uma mulher lindíssima.»

Jéssica confessou que, desde que saíram da casa, têm estado inseparáveis: «A nossa vida é Porto-Lisboa, Lisboa-Porto. Não nos largamos desde que saímos.»

Cristina Ferreira, curiosa sobre os planos futuros, perguntou: «O que é que pensam fazer?» Afonso respondeu com convicção: «Morar juntos, cá. Estamos os dois flexíveis, seja lá ou cá, mas estamos mais inclinados para cá.»

Quando o tema do casamento e dos filhos veio à conversa, Jéssica garantiu: «Sim, pensamos nisso. Estamos a viver muito e a ser felizes.» Afonso acrescentou, divertido: «Daqui a um ano já está cá um Afonso júnior.»