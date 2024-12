Mais apaixonados do que nunca, Afonso e Jéssica fazem partilha especial: «Longe de mim pensar que...»

Jéssica e Afonso, ex-concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos, fizeram uma partilha adorável na rede social Instagram e não tardaram os comentários.

O casal conheceu-se no Secret Story e desde então que não se separou. Jéssica assumiu que nunca pensou encontrar a sua metade durante «a experiência mais louca e mais incrível».

A declaração de amor de Jéssica a Afonso revela que os dois estão numa fase bonita e mais apaixonados do que nunca.

«O olhar que não mente

Quando entrei na experiência mais louca e mais incrível da minha vida, longe de mim pensar que ia encontrar a minha metade, a minha pessoa!

Tão bom amar e ser amada, sentir-me completa, sem medos, a viver a melhor fase da minha vida a teu lado!

Obrigado por tanto meu Afonsinho!

Que seja o início de um longo caminho sempre lado a lado!»

Recorde o momento do reencontro de Jéssica e Afonso, após a saída de Afonso do Secret Story. Um momento marcado por uma demonstração sincera de amor.

Recorde-se do pedido de namoro elaborado que Afonso fez a Jéssica. Feito com todo o cuidado e amor, Afonso surpreendeu Jéssica com um pedido no jardim que a deixou muito emocionada.