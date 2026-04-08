Momento chocante! Ana desvenda segredo de Jéssica e a história devastou todos

A casa do Secret Story 10 viveu um momento de grande emoção com a revelação do segredo de Jéssica. Após receber um buzz grátis, Ana não hesitou em carregar no botão e acertou no segredo da colega: «Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu».

A revelação deixou todos os concorrentes em choque e rapidamente o ambiente se encheu de lágrimas, abraços e palavras de apoio. Visivelmente emocionada, Jéssica decidiu partilha os detalhes da sua história, que tocou profundamente todos os presentes.

A concorrente contou que era ainda criança quando perdeu a mãe, vítima de uma embolia pulmonar. Nesse dia, ficou em casa completamente devastada, a chorar em desespero e a pedir pela mãe.

Num dos momentos mais difíceis da sua vida, o pai não apareceu para a consolar nem para a ir buscar. Sozinha e fragilizada, acabou por ficar ao cuidado de uma pessoa sem laços de sangue, mas que viria a tornar-se essencial no seu crescimento e na sua vida. Foi essa figura que assumiu o papel de família e que, até hoje, representa muito mais do que qualquer ligação biológica. O pai acabou por falecer sem nunca lhe ter pedido perdão.

Até hoje, a concorrente admite que não consegue compreender o que levou o pai a afastar-se precisamente no momento em que mais precisava dele. Um testemunho duro e profundamente emotivo que uniu a casa num gesto coletivo de apoio e solidariedade.

Veja o momento aqui:



