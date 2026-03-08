Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público

A gala do Secret Story 10 trouxe à tona uma história profundamente marcante da vida de Jéssica. A concorrente revelou o seu segredo ao país: “Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu”. O momento aconteceu no confessionário e foi marcado por grande emoção. Ao recordar esse dia, Jéssica não conseguiu conter as lágrimas e partilhou detalhes dolorosos da sua infância.

A concorrente contou que ainda era criança quando a mãe morreu vítima de uma embolia pulmonar. Nesse dia, ficou em casa completamente devastada, a chorar em desespero porque queria a mãe de volta. Naquele momento de enorme fragilidade, acabou por ficar com uma pessoa que não era da sua família de sangue, mas que assumiu um papel fundamental na sua vida. Foi essa pessoa que acabou por a criar e que, hoje, representa para si muito mais do que qualquer laço familiar biológico.

Durante o desabafo, a concorrente revelou ainda que o pai tentou aproximar-se dela em alguns momentos ao longo dos anos, mas nunca encontrou a forma certa de o fazer, tentando dar-lhe presentes em troca. Com a voz embargada, Jéssica partilhou que o pai acabou por falecer e que nunca chegou a receber um pedido de desculpas. Até hoje, continua sem compreender o que terá levado o pai a desaparecer da sua vida precisamente no momento em que mais precisava dele.

A revelação deixou o estúdio mergulhado em emoção e promete ficar como um dos momentos mais marcantes desta edição do Secret Story 10.

Veja o momento aqui: