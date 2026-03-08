Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
A segundos de terminar a Gala, Cristina Ferreira faz revelação de peso: «O que eles não sabem é que...» - Big Brother
A segundos de terminar a Gala, Cristina Ferreira faz revelação de peso: «O que eles não sabem é que...»

Nomeação acaba em forte discussão entre Ricardo João e João: «Estou-te a dar canal já que nunca apareces» - Big Brother
Nomeação acaba em forte discussão entre Ricardo João e João: «Estou-te a dar canal já que nunca apareces»

Pedro é recebido em estúdio com um forte aplauso: «Nós ganhamos muito contigo» - Big Brother
Pedro é recebido em estúdio com um forte aplauso: «Nós ganhamos muito contigo»

Jéssica escolhe concorrentes para nomear no confessionário: «não tem conteúdo» - Big Brother
Jéssica escolhe concorrentes para nomear no confessionário: «não tem conteúdo»

Tenso. Jéssica conta a Ana que a concorrente não está imune e esta foi a reação da concorrente - Big Brother
Tenso. Jéssica conta a Ana que a concorrente não está imune e esta foi a reação da concorrente

Reviravolta final: Jéssica é a concorrente imune esta semana - Big Brother
Reviravolta final: Jéssica é a concorrente imune esta semana

Ana está imune? Primeira reviravolta na prova causa desconforto a Ariana - Big Brother
Ana está imune? Primeira reviravolta na prova causa desconforto a Ariana

A tão aguardada prova da imunidade: momento dá que falar e nem tudo corre como o esperado - Big Brother
A tão aguardada prova da imunidade: momento dá que falar e nem tudo corre como o esperado

Quem são os concorrentes que vão à prova da imunidade? Escolha gera discórdia - Big Brother
Quem são os concorrentes que vão à prova da imunidade? Escolha gera discórdia

Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10 - Big Brother

Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10

«A casa esconde um segredo»: Voz faz revelação bombástica que pode mudar o rumo do jogo - Big Brother
«A casa esconde um segredo»: Voz faz revelação bombástica que pode mudar o rumo do jogo

Bruna Gomes e Flávio Furtado dão opinião sobre o jogo de Pedro: «É um amor» - Big Brother
Bruna Gomes e Flávio Furtado dão opinião sobre o jogo de Pedro: «É um amor»

Pedro foi o concorrente expulso e estas são as reações dos concorrentes - Big Brother
Pedro foi o concorrente expulso e estas são as reações dos concorrentes

Com 24% dos votos, este foi o concorrente expulso na terceira gala do Secret Story 10 - Big Brother
Com 24% dos votos, este foi o concorrente expulso na terceira gala do Secret Story 10

«Foi algo que a marcou toda a vida»: Tia de Jéssica fala sobre o segredo da sobrinha - Big Brother
«Foi algo que a marcou toda a vida»: Tia de Jéssica fala sobre o segredo da sobrinha

Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público - Big Brother

Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público

Jéssica recebe presente especial e Cristina Ferreira deixa elogio à concorrente - Big Brother
Jéssica recebe presente especial e Cristina Ferreira deixa elogio à concorrente

Jéssica chora desesperada ao revelar que foi abandonada pelo pai no dia em que a mãe morreu. Este é o momento mais emotivo da gala - Big Brother
Jéssica chora desesperada ao revelar que foi abandonada pelo pai no dia em que a mãe morreu. Este é o momento mais emotivo da gala

«Ele é mesmo assim, genuíno»: Mãe de Ricardo João fala sobre o filho - Big Brother
«Ele é mesmo assim, genuíno»: Mãe de Ricardo João fala sobre o filho

Clima tenso na gala! Sara acusa Tiago de ter um «tom mais agressivo» com mulheres - Big Brother

Clima tenso na gala! Sara acusa Tiago de ter um «tom mais agressivo» com mulheres

Ricardo João recebe missão secreta de "milhões" e a reação é impagável - Big Brother
Ricardo João recebe missão secreta de "milhões" e a reação é impagável

«Ele está em missão»: Ricardo João fala sobre o suposto romance de Catarina e Norberto - Big Brother
«Ele está em missão»: Ricardo João fala sobre o suposto romance de Catarina e Norberto

Noite difícil para Liliana. A concorrente conquista desvantagem nas nomeações atribuída pelos antagonistas - Big Brother
Noite difícil para Liliana. A concorrente conquista desvantagem nas nomeações atribuída pelos antagonistas

Momento Inusitado. Hugo critica Diogo mas o concorrente acaba por lhe agradecer - Big Brother
Momento Inusitado. Hugo critica Diogo mas o concorrente acaba por lhe agradecer

Inédito. Ricardo João e Cristina Ferreira protagonizam momento hilariante - Big Brother
Inédito. Ricardo João e Cristina Ferreira protagonizam momento hilariante

A gala do Secret Story 10 ficou marcada por um dos momentos mais emocionantes desta edição. Jéssica revelou finalmente o seu segredo e acabou por desabar em lágrimas no confessionário ao recordar um episódio profundamente doloroso da sua infância.

A gala do Secret Story 10 trouxe à tona uma história profundamente marcante da vida de Jéssica. A concorrente revelou o seu segredo ao país: “Fui abandonada pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu”. O momento aconteceu no confessionário e foi marcado por grande emoção. Ao recordar esse dia, Jéssica não conseguiu conter as lágrimas e partilhou detalhes dolorosos da sua infância.

A concorrente contou que ainda era criança quando a mãe morreu vítima de uma embolia pulmonar. Nesse dia, ficou em casa completamente devastada, a chorar em desespero porque queria a mãe de volta. Naquele momento de enorme fragilidade, acabou por ficar com uma pessoa que não era da sua família de sangue, mas que assumiu um papel fundamental na sua vida. Foi essa pessoa que acabou por a criar e que, hoje, representa para si muito mais do que qualquer laço familiar biológico.

Durante o desabafo, a concorrente revelou ainda que o pai tentou aproximar-se dela em alguns momentos ao longo dos anos, mas nunca encontrou a forma certa de o fazer, tentando dar-lhe presentes em troca. Com a voz embargada, Jéssica partilhou que o pai acabou por falecer e que nunca chegou a receber um pedido de desculpas. Até hoje, continua sem compreender o que terá levado o pai a desaparecer da sua vida precisamente no momento em que mais precisava dele.

A revelação deixou o estúdio mergulhado em emoção e promete ficar como um dos momentos mais marcantes desta edição do Secret Story 10.

Veja o momento aqui:

 

