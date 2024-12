Um amor com futuro? Jéssica abre o coração em relação a Afonso: «Não sabemos como vamos fazer»

As fotos mais sensuais de Afonso, o militar que tem chamado à atenção dentro e fora do Secret Story

Jéssica foi a concorrente expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos na gala do último domingo, 24 de novembro. Como habitual, na primeira semana após a expulsão, a jovem esteve no programa Goucha, onde conversou com Manuel Luís Goucha sobre a sua passagem pelo programa e história de vida. Conheça melhor aqui a ex-concorrente.

«Tem sido uma onda de amor gigante. Tenho sido muito acarinhada», confessa a ex-participante do reality desde que abandonou o jogo por decisão dos portugueses.

A vida de Jéssica...

Tem 28 anos e vem de Matosinhos. Nascida em Lisboa, mas com o sotaque e o amor do norte! Filha de pais separados, atualmente vive com a mãe, o padrasto e o irmão. Afirma que a sua família é o seu pilar. Durante a conversa, começou por afirmar que teve uma infância muito feliz, ainda que marcada por alguns episódios mais negativos.

Durante a entrevista, a esteticista explicou o segredo e esta fase marcante do seu percurso. Foi a partir dos seus 10 anos que viveu difíceis tempos. Nessa altura, a mãe da jovem engravidou e teve o irmão da ex-concorrente, que nasceu com uma doença congénita; com 18 anos, já fez mais do que 30 operações.

Face ao exposto, a vida da família centrou-se muito em volta do mais pequeno das suas necessidades hospitalares: «Ele é sempre a nossa prioridade e vai ser sempre (..) A minha mãe teve que se ausentar. Estavam sempre no hospital».

«Tudo o que eu sou devo-lhe a ela», afirmou Jéssica emocionada ao falar da mãe.

Sobre o pai, Jéssica emocionou-se ao afirmar que o mesmo não é presente. Emigrado em França, o progenitor da ex-concorrente teve outra filha: «A minha mãe foi mãe e pai (...) Não me procura».

Já foi peixeira, mas atualmente dedica-se à estética.

Sobre a perda gestacional...

Jéssica viveu uma relação tóxica durante quatro anos. Nesse período de tempo, engravidou. Poucos meses depois de saber que estava grávida, sofreu uma perda gestacional: «Não tinha noção de que estava numa relação tóxica».

Acerca da perda do filho às 8 semanas de gravidez: «Sinto que vou ser mãe sempre (...) Despedi-me da barriga».

Sobre o amor com Afonso...

Entrou na casa solteira, mas rapidamente mudou o estado civil ao apaixonar-se pelo também ex-concorrente, Afonso. Jéssica afirmou que procura um companheiro de vida, que a apoie. Sente que encontrou tudo o que almejava no atual namorado.

Jéssica confessa que se começou a apaixonar pelo companheiro ao ouvi-lo falar com carinho sobre a família.

«A minha mãe gosta muito do Afonsinho», confidenciou acrescentando que também já conheceu a sogra. Apesar de estarem afastados por muitos quilómetros, um no norte e outro no centro, Jéssica e Afonso já mostraram estar flexíveis à mudança de cidade: «Não sabemos como vamos fazer. É deixar fluir (...) Estamos só a viver e a ser felizes, sem cobrar».

«A minha intuição estava certa. Estou feliz com o Afonsinho»

Sobre o jogo...

Sempre sonhou em entrar num reality show. A ex-concorrente afirmou que também se inscreveu no Big Brother 2024.

«Só fico triste comigo numa coisa lá dentro que mudaria», afirmou Jéssica ao recordar momento polémico do 'carinho' com Ruben. Ainda sobre o também ex-concorrente, revelou que é das pessoas de quem menos gosta e que conheceu dentro da casa.

Renata é outra participante com a qual diz não se identificar: «Espero que aquilo seja um personagem que ela criou para o jogo».