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Sem tatuagens e sem procedimentos estéticos: Jéssica surge completamente diferente em fotos inéditas

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Sem tatuagens e sem procedimentos estéticos: Jéssica surge completamente diferente em fotos inéditas - Big Brother

Já imaginou Jéssica sem tatuagens e sem procedimentos estéticos? Mostramos-lhe tudo, e as diferenças são notórias.

Jéssica não esconde a preocupação que tem com a sua imagem. A concorrente do Secret Story 10 já revelou dentro da casa que procedeu a algumas intervenções estéticas para corrigir algumas imperfeições, mas há registos que mostram como era a noiva de Wilson Manafá antes de todos esses procedimentos.

No Instagram, Jéssica tem várias partilhas em que surge sem cirurgias estéticas, e também sem maquilhagem. A concorrente está muito diferente e, na nossa galeria, mostramos-lhe as fotos que mostram esse mesmo antes e depois. 

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as fotos de Jéssica Jeremias sem tatuagens e sem procedimentos estéticos

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

Antes de entrar na casa do “Secret Story 10”, Jéssica Jeremias já não era uma desconhecida do público. A concorrente da TVI, que tem dado que falar dentro do reality show, conta no seu percurso com uma passagem por outro programa da TVI, antes deste. 

Em 2023, Jéssica participou no programa “Em Família”, da TVI, acompanhada por uma das pessoas mais importantes da sua vida: a avó Maria Manuela, carinhosamente conhecida como Nelinha. Foi precisamente ao lado da avó que ela começou a ganhar notoriedade nas redes sociais, através de vídeos virais que rapidamente conquistaram o público pelo seu humor espontâneo e genuíno.

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Os momentos partilhados entre as duas tornaram-se um fenómeno online, com muitos seguidores a destacarem a cumplicidade e a autenticidade da relação. As interações divertidas e naturais entre neta e avó transformaram Nelinha numa figura acarinhada pelos fãs, ajudando a impulsionar a popularidade de Jéssica ainda antes da sua entrada no mundo dos reality shows.

Agora, dentro da casa mais vigiada do país, Jéssica Jeremias leva consigo não só a sua personalidade irreverente, mas também a base de apoio construída ao longo dos anos — muito dela graças à ligação especial com a avó.

A participação no “Secret Story 10” representa, assim, mais um capítulo numa trajetória marcada pela proximidade familiar e pela capacidade de entreter, características que continuam a conquistar quem a acompanha dentro e fora do ecrã.

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