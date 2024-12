Jéssica reage em choque a posição de Diogo Afonso perante Juliana: «Vai ser duro. Não está à espera...»

Jéssica foi a concorrente expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos na gala do último domingo, 24 de novembro. Como habitual, na primeira semana após a expulsão, a jovem esteve no programa Goucha, onde conversou com Manuel Luís Goucha. A ex-concorrente já está a par de tudo o que se passa cá fora e da posição de Diogo Afonso perante Juliana, mostrando-se chocada...

A determinada altura, durante uma conversa sobre a vida e o jogo, Jéssica revelou que Juliana foi uma das concorrentes que nunca lhe falhou. Ainda sobre a ex-colega de casa, Jéssica acredita que poderá ser expulsa na gala do próximo domingo.

Perante a hipótese de ser Juliana expulsa, Manuel Luís Goucha realçou o quão chocante será para a participante quando ficar a par de tudo: «Quando ela chegar cá fora, que embate. Mas é um duplo embate: por causa das coisas que ela disse acerca do segredo dela e da vida dela, que a mãe já veio desmentir, mas é uma versão contra a outra; e temos o Diogo Afonso».

«Vai ser duro, ela não está à espera. Ela não está nada à espera disso. Porquê? Ela pede as meias e, realmente, o Diogo não envia as meias. Mas quando foi lá a casa foi entregar a caixa à Juliana e isso é uma esperançazinha, é a semear algo», respondeu Jéssica ao imaginar como Juliana poderá reagir.

«Eu ainda estou abesbílica com esta informação toda, eu nem sei o que hei de lhe dizer. Isto é muito confuso», afirmou ainda Jéssica.

Veja o vídeo.