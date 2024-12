Haverá reconciliação entre Jéssica e Ruben? Ex-concorrente garante: «Não sou de guardar rancor, mas...»

Jéssica Vieira esclarece conflitos com Renata: «Não me identifico!»

Cláudio Ramos questiona: «Porque é que com o Ruben não se conseguiram controlar?» - Jéssica esclarece desavença com Ruben

Jéssica foi a concorrente expulsa da Casa dos Segredos na gala deste domingo, 24 de novembro. Como é habitual, na manhã desta segunda-feira, 25 de novembro, a ex-concorrente marcou presença no programa Dois às 10, onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua participação no reality show.

Relação com Ruben: "Nós falávamos com o olhar"

Durante a entrevista, Jéssica abordou a sua ligação com Ruben: «Eu não precisava de falar com o Ruben para o entender, nós falávamos com o olhar. Quando vejo aquela VT de ele a falar mal de mim nas costas… Já tinha havido atitudes do Ruben que eu não gostei e que não precisei de falar nas costas, eu ia ter com ele e dizia-lhe. Daí eu dizer-lhe que estar aqui não é só discutir»

A discussão na casa

A jovem revelou o que mais a incomodou durante uma discussão intensa com Ruben: «Esperava que ele, tendo uma opinião minha, que me a desse. Ele nunca me a deu! Quando vejo aquilo e estou a quente… não vale a pena. Ele na cadeira extrapola as minhas atitudes, mete em dúvida o que eu fiz».

Recorde-se da acesa discussão entre Jéssica e Ruben:

Futuro cá fora: haverá reconciliação?

Cristina Ferreira perguntou diretamente a Jéssica se havia possibilidade de retomar algum tipo de ligação com Ruben fora do programa. A resposta foi clara: «Não sou de guardar rancor, mas não sei se vou ter vontade de o fazer, honestamente».