Jéssica Jeremias faz prognóstico de peso para o pós reality de Sara e assume: «Ela não está à espera...»

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Enquanto desfrutava do ambiente do Rock in Rio Lisboa 2026, Jéssica Jeremias encontrou tempo para comentar aquele que tem sido um dos programas mais falados da atualidade.

Presente no primeiro dia do festival, que contou com Katy Perry como cabeça de cartaz, a finalista do Secret Story 9, Jéssica Jeremias, revelou, em exclusivo à SELFIE, que tem acompanhado atentamente o Secret Story - Desafio Final, e que está a apoiar incondicionalmente a amiga Sara.

Ao falar sobre os mais recentes acontecimentos da casa, Jéssica destacou a intensidade vivida pelos concorrentes nos últimos dias. «Esta semana, houve ainda mais confusão e mais discussão», começou por afirmar. De seguida, acrescentou: «Hoje, estive, inclusivamente, a ver em direto uma discussão entre a Marisa Susana e a Sara [Jesus]. Estou a torcer muito para que a Sara amanhã não saia e fique finalista e que até seja vencedora.»

A ex-concorrente acredita que Sara Jesus reúne todas as condições para conquistar o prémio final. «Acho que tem hipóteses de vencer. Acho que esta foi a quinta semana consecutiva em que ficou em primeiro lugar no ranking de popularidade e o público está a gostar imenso dela. Tem tudo para ganhar», garantiu.

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Jéssica Jeremias mostrou-se ainda convencida de que a concorrente ficará surpreendida quando perceber o apoio que conquistou junto dos espectadores. «Acho que ela não está à espera. Acho que vai ficar estupefacta quando sair e vir o apoio do público, porque na edição anterior ela não caiu no gosto do público. Então, acho que ela vai ficar boquiaberta quando sair e vir que deu a volta e que as pessoas estão a adorá-la.»

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