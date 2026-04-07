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Primeira noite a sós! Ariana revela tudo o que aconteceu com Diogo no quarto

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A primeira noite a sós no quarto aconteceu entre Diogo e Ariana. Os concorrentes estiveram sozinhos e, enquanto cozinhava, Ariana contou tudo o que aconteceu a Jéssica e Sara.

A tensão voltou a subir quando Jéssica e Sara confrontaram Ariana sobre ter passado a noite a sós com Diogo no quarto. A pergunta foi direta: «Como foi a noite sozinhos no quarto?».

A resposta de Ariana surpreendeu as colegas: «Nada!». Apesar do choque inicial, a concorrente acabou por confirmar que ambos dormiram no mesmo quarto, mas esclareceu rapidamente as dúvidas sobre qualquer outra situação: «Dormimos!», disse, negando que tivesse acontecido algo mais íntimo.

Mais tarde, durante a conversa sobre a possibilidade de dormirem no quarto secreto, Ariana voltou a abrir espaço à especulação, afirmando que «não negava» e ia com Diogo. Este comentário deixou Jéssica e Sara intrigadas e a rir. 

Veja o momento:

Recorde que, nos últimos dias, o Secret Story 10 tem estado envolvido em polémica depois de a estratégia inicial de Eva e Diogo dentro da casa ter tomado um rumo inesperado. O casal entrou no reality show com segredos ligados à relação de cinco anos que mantinham, com o plano de se aproximarem de outros concorrentes como parte do jogo.

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Contudo, a aproximação de Diogo a Ariana acabou por ir além de uma simples amizade. A concorrente ficou em choque quando descobriu que ele namorava com Eva. Mesmo após a revelação, Diogo e Ariana continuaram próximos, o que gerou desconforto em Eva e aumentou a tensão dentro da casa, sobretudo após momentos de maior proximidade entre os dois. A descoberta do segredo do casal acabou por cair como uma verdadeira bomba entre os concorrentes.

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