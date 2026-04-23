Está dentro da casa e ainda não sabe. O feito que Jéssica conquistou pode mudar tudo

Jéssica Jeremias tem sido uma das concorrentes mais acarinhadas dentro e fora do Secret Story. Fora da casa mais vigiada do país, já conquistou um feito inédito: soma mais de 90 000 seguidores no Instagram.

A concorrente já foi apelidada de rainha dos segredos , por ter acertado no segredo da Voz , o de Eva, o de Sara e o de Tiago. A concorrente algarvia destaca-se agora nas redes sociais por ter conquistado 96 600 seguidores no Instagram. Mais de 50 000 seguidores desde o arranque do programa.

A pessoa responsável por gerir as redes sociais da concorrente tem exposto a evolução de seguidores. Jéssica nem sonha, mas o feito que atingiu vai deixá-la extremamente surpreendida quando saír da casa mais vigiada do país.