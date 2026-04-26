Vida de luxo longe das câmaras. Estas foram as primeiras 48h de Jéssica fora da casa do Secret Story

Jéssica vive horas de muito glamour e luxo após conquistar o segundo lugar no Secret Story 10. E estas são as imagens

De regresso à rotina após dez semanas intensas, Jéssica Jeremias, saiu do Secret Story 10 como segunda classificada, sem o prémio final, mas com a sensação de missão cumprida. Assim que chegou aos estúdios da Venda do Pinheiro, viveu um dos momentos mais aguardados: o reencontro com os filhos, Noa e Kendrick, com quem quis passar as primeiras horas fora da casa.

Numa partilha feita na manhã de sábado, revelou o turbilhão de emoções vivido desde a saída: «Não dormi rigorosamente nada, só a olhar para os gaiatos a dormir, as minhas amigas a fazerem as últimas atualizações, não vi quase nada, mas só tenho mensagens de carinho, agradeço-vos imenso». O regresso ao quotidiano trouxe também pequenas dificuldades inesperadas. Apesar de já estar habituada ao mundo digital, confessou que até mexer no telemóvel parecia estranho: «Já nem sabia o que era fazer stories. Ontem fez-me uma confusão quando a minha amiga me entregou o telemóvel, estar a digitar, já nem sabia ir à parte dos números para criar um contacto novo», disse, entre risos.

Mesmo sem descansar, fez questão de aproveitar o dia ao máximo com os filhos e as amigas mais próximas, bem como com alguns ex-concorrentes, como é o caso de Catarina e Norberto, escolhendo cuidadosamente os locais onde celebrou este regresso: começou pelo restaurante 'ACosta' para o almoço e terminou o dia no sofisticado 'JNcQUOI'. Este luxo e glamour evidentes chamaram à atenção de todos.

Foi já depois desse jantar especial que recorreu ao Instagram para refletir sobre a experiência vivida dentro do programa. «Dois meses dentro da casa mais vigiada do país… onde não há filtros, não há pausas… e não há como fugir de quem realmente somos. Entrei com coragem… mas também com medos que ninguém via. E lá dentro… fui obrigada a encarar tudo. As minhas dores, as minhas falhas, as minhas fragilidades… tudo à flor da pele, todos os dias», começou por escrever.

Recordou ainda a intensidade emocional do reality show, sublinhando que ali «cada emoção é vivida no limite», «Cada lágrima pesa mais. Cada sorriso vale o dobro», acrescentou. Orgulhosa do seu percurso, garante que sai “sem máscaras”, mais forte e consciente de si: «Levo comigo cicatrizes… mas também uma força que ninguém me tira. Levo histórias, aprendizagens… e pessoas que marcaram para sempre o meu caminho».

Com uma comunidade de seguidores em crescimento, promete continuar a partilhar momentos especiais. No entanto, houve uma ausência sentida neste regresso: o noivo, Wilson Manafá, que se encontra a jogar na China e não conseguiu estar presente.