A vida milionária de Jéssica. A relação com um ex-jogador do FC Porto e as viagens pelo Mundo

Jéssica Jeremias mostra nas redes sociais uma vida de luxo e viagens de sonho ao lado da família e de Wilson Manafá, jogador com quem mantém uma relação há cerca de oito anos.

Jéssica Jeremias não esconde a vida de luxo que tem. No Instagram da concorrente, são inúmeras as fotografias de viagens de sonho junto da família e do namorado. A concorrente já percorreu imensos países e tem fotografias que são um autêntico sonho, desde as cidades mais culturais às mais paradisíacas! Desde o Brasil, ao Japão, Sardenha a Londres, Dubai a Bali, uma panóplia de viagens maravilhosas.

A concorrente algarvia explicou, durante a emissão Especial com Cristina Ferreira como conheceu Wilson Manafá. Jéssica é de Portimão e o jogador jogou durante uma temporada no Portimonense. Foi nessa altura que se conheceram: «Se não tivesse sido nessa altura, nunca seria», acabou por admitir à apresentadora.

A "rainha dos segredos" do Secret Story 10 nunca escondeu o amor e a admiração pelo companheiro, que atualmente joga futebol na China, no Shanghai Shenhua.