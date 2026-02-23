Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo

Namorado e pai dos filhos de Jéssica é um conhecido futebolista. Nós contamos-lhe tudo - Big Brother

A concorrente do Secret Story 10 mantém uma relação sólida com um conhecido jogador de futebol, com quem tem dois filhos.

Jéssica, concorrente da décima edição do Secret Story, tem vindo a conquistar a atenção dos espectadores não apenas pelo seu percurso dentro da casa, mas também pela sua vida pessoal fora do reality show. A jovem mantém uma relação há cerca de sete anos com o futebolista Wilson Manafá, jogador do FC Porto, com quem partilha uma história marcada pela estabilidade e pela discrição mediática.

Apesar de procurarem manter a vida privada longe de grandes exposições públicas, o casal costuma partilhar nas redes sociais vários momentos do quotidiano, desde férias e celebrações especiais a instantes em família. Nessas publicações, é frequente surgirem também os dois filhos que têm em comum, mostrando o lado mais familiar e cúmplice da relação.

A entrada de Jéssica no programa trouxe uma nova visibilidade ao casal, despertando a curiosidade dos fãs, muitos dos quais só agora descobriram a ligação ao jogador portista. Entre mensagens de apoio e elogios à união dos dois, a relação continua a destacar-se pela proximidade familiar e pelo equilíbrio entre a vida pública e a esfera privada.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Jéssica e Wilson. 

