Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Wilson Manafá, futebolista que já jogou no FC Porto e companheiro de Jéssica, do Secret Story 10, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a mulher, desde que ela entrou na casa mais vigiada do País.

Numa declaração nas redes sociais, o jogador de futebol declarou-se à mulher num dia muito especial: «Feliz Dia da Mulher. Amo-te. Saudades tuas».

Recorde-se que Jéssica e Wilson Manafá estão juntos há vários anos e dessa relação nasceram dois filhos, um menino e uma menina.

