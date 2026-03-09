Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

17:06
Diana Dora desaba em lágrimas: «Acabou ali o assunto para mim» - Big Brother
02:29

Diana Dora desaba em lágrimas: «Acabou ali o assunto para mim»

17:05
«Isso é jogar extremamente baixo»: Sara confronta Liliana e tensão instala-se na casa - Big Brother
03:46

«Isso é jogar extremamente baixo»: Sara confronta Liliana e tensão instala-se na casa

17:04
Hugo lança farpa: «Pelo menos eu não vou para a cama cochichar sobre os outros» - Big Brother
03:46

Hugo lança farpa: «Pelo menos eu não vou para a cama cochichar sobre os outros»

16:57
Luzia lança farpa e deixa clima tenso: «Pelo menos ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo» - Big Brother
04:13

Luzia lança farpa e deixa clima tenso: «Pelo menos ainda não fiz conchinha para chegar longe no jogo»

16:54
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens - Big Brother

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

16:21
João e Ricardo João em confronto durante a gala: «Tem medo» - Big Brother
01:40

João e Ricardo João em confronto durante a gala: «Tem medo»

16:14
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story - Big Brother

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

15:56
Hugo é o que mais perde dinheiro? Voz faz aviso ao concorrente - Big Brother
02:24

Hugo é o que mais perde dinheiro? Voz faz aviso ao concorrente

14:59
Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente - Big Brother
01:27

Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente

14:58
Liliana chora nos braços de João: «Tu entendes o meu lado?» - Big Brother
01:26

Liliana chora nos braços de João: «Tu entendes o meu lado?»

14:48
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio - Big Brother

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

14:41
Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou» - Big Brother
08:55

Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou»

14:36
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções - Big Brother
06:45

A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções

14:23
O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana - Big Brother
08:26

O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana

14:08
Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada - Big Brother
02:15

Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada

14:06
Liliana abre o coração com Ariana e fala de Diana Dora e é apanhada em flagrante - Big Brother
06:23

Liliana abre o coração com Ariana e fala de Diana Dora e é apanhada em flagrante

13:59
Preocupado com Ricardo João, Hélder aconselha o colega sobre postura no jogo - Big Brother
04:58

Preocupado com Ricardo João, Hélder aconselha o colega sobre postura no jogo

13:40
Ricardo João continua «ressabiado» com nomeação de Ana e não cala revolta - Big Brother
05:06

Ricardo João continua «ressabiado» com nomeação de Ana e não cala revolta

13:32
No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados - Big Brother
02:56

No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados

13:15
Catarina faz propaganda para conquistar os votos dos colegas e vir a ser a Guia da Semana - Big Brother
04:41

Catarina faz propaganda para conquistar os votos dos colegas e vir a ser a Guia da Semana

13:09
Amizade improvável. Ana e Catarina mais próximas do que nunca: «Eu vi logo que não me ias nomear» - Big Brother
02:15

Amizade improvável. Ana e Catarina mais próximas do que nunca: «Eu vi logo que não me ias nomear»

13:08
«Eu não sou a primeira opção...»: Catarina desabafa sobre amizade com Sara - Big Brother
07:13

«Eu não sou a primeira opção...»: Catarina desabafa sobre amizade com Sara

12:56
Sara acusa Hélder de ser «incoerente» e o bate-boca cresce: «Jogo perigoso» - Big Brother
09:25

Sara acusa Hélder de ser «incoerente» e o bate-boca cresce: «Jogo perigoso»

12:42
Ariana critica escolha de Tiago: «Não quiseste responder à pergunta, foste pelo fácil» - Big Brother
07:23

Ariana critica escolha de Tiago: «Não quiseste responder à pergunta, foste pelo fácil»

12:27
Liliana confronta Sara e Hugo e ele explica tudo: : «A massagem despertou uma excitação mútua» - Big Brother
02:54

Liliana confronta Sara e Hugo e ele explica tudo: : «A massagem despertou uma excitação mútua»

Acompanhe ao minuto

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio - Big Brother

O conhecido jogador de futebol quebrou o silêncio sobre a mulher.

Wilson Manafá, futebolista que já jogou no FC Porto e companheiro de Jéssica, do Secret Story 10, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a mulher, desde que ela entrou na casa mais vigiada do País. 

Numa declaração nas redes sociais, o jogador de futebol declarou-se à mulher num dia muito especial: «Feliz Dia da Mulher. Amo-te. Saudades tuas».

Recorde-se que Jéssica e Wilson Manafá estão juntos há vários anos e dessa relação nasceram dois filhos, um menino e uma menina. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da relação de Jéssica e Wilson Manafá. 
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Pedro em choque ao descobrir que Eva e Diogo são namorados

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10
Temas: Jéssica Wilson Manafá

Fora da Casa

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Há 12 min
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Há 1h e 34min
Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Hoje às 12:14
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Ontem às 19:45
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Há 2h e 45min
Cristina Ferreira sobre o casting de Pedro: «Eu tenho de partilhar isto contigo...ficaram todos pasmados»
03:28

Cristina Ferreira sobre o casting de Pedro: «Eu tenho de partilhar isto contigo...ficaram todos pasmados»

Hoje às 11:23
Ver Mais

Notícias

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Há 12 min
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Há 38 min
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Há 1h e 19min
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Há 1h e 34min
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Há 2h e 45min
Ver Mais Notícias

Opinião

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Ontem às 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Há 2h e 12min
Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Há 2h e 50min
Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Hoje às 12:55
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Hoje às 12:46
Bárbara Parada e Guilherme Baptista assinalam conquista: "Não poderia ser mais especial"

Bárbara Parada e Guilherme Baptista assinalam conquista: "Não poderia ser mais especial"

Hoje às 10:09
Ver Mais Outros Sites