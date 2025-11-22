Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Joana Albuquerque submeteu-se a uma cirurgia. A vencedora do Big Brother - Duplo Impacto recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo em que surge com um saco de sangue na cintura, sem revelar porque é que foi operada.
«Não estou nada bem, obrigada por perguntarem», escreveu na legenda da publicação, feita nos stories do Instagram.
Pode ver aqui o registo em questão:
Antes disso, Joana Albuquerque já tinha partilhado, no seu perfil de Instagram, um vídeo em que se mostra numa clínica, pronta para ir para o bloco operatório.