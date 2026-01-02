«Que grande máquina»: Joana D’Albuquerque mostra novo carro e faz furor. A marca é luxuosa

Joana D’Albuquerque começou a quadra festiva da melhor forma possível. A ex-concorrente de reality shows recorreu às redes sociais para mostrar aos seguidores o seu mais recente e luxuoso presente de Natal: um novo carro topo de gama , que rapidamente chamou a atenção pela elegância e imponência.

Na imagem partilhada no Instagram, Joana surge sorridente ao lado do veículo de uma das marcas mais luxuosas - a Mercedes - decorado com um vistoso laço azul: “Depois de 8 anos achei por bem trocar de carro”, escreveu na legenda da publicação.

Num outro vídeo, Joana acrescentou: “Melhor presente de Natal impossível ❤️”, escreveu agradecendo de forma irónica “ao fundo de investimento dos meus pais que não tem limites!!!!!”. A publicação arrancou gargalhadas aos fãs e gerou uma onda de comentários, entre elogios, brincadeiras e mensagens de parabéns.

O novo automóvel, um modelo de luxo da Mercedes, reflete o gosto da ex-concorrente por conforto, sofisticação e estilo. A escolha não passou despercebida e rapidamente se tornou um dos assuntos do momento entre os seus seguidores.

Uma coisa é certa: Joana D’Albuquerque termina (e começa) o ano em grande, com motivos de sobra para sorrir — e ao volante de um novo carro que promete muitas viagens memoráveis.