Joana d'Albuquerque venceu um Reality e agora revela o que faz da vida. Uma pista: Move milhões

Em 2021, Joana d'Albuquerque conquistou o público ao vencer o 'Big Brother Duplo Impacto', exibido pela TVI. A jovem, que ficou conhecida pela sua personalidade irreverente e competitiva dentro da casa mais vigiada do país, continua a dar que falar — mas agora por motivos bem diferentes.

Passados alguns anos da vitória no reality show, Joana revela que a sua vida profissional tomou um rumo ligado ao mundo das finanças e dos investimentos, onde move milhões. Trabalha na área do trading, um universo onde se compram e vendem ativos financeiros de forma ativa, procurando aproveitar as variações de mercado.

Segundo explicou, num vídeo partilhado no Instagram, o seu dia-a-dia divide-se entre o trading pessoal e o trabalho numa empresa de software financeiro: «Eu sou responsável de marketing de uma empresa. Basicamente vendo software de trading a pessoas que queiram fazer investimentos».

Além do trabalho ligado ao marketing e à promoção da plataforma, Joana dedica grande parte do tempo ao trading com o seu próprio capital: «Trabalho oito horas a fazer trading para mim, com o meu dinheiro. Depois trabalho entre duas a quatro horas, depende do dia, para a empresa onde aprendi tudo o que tinha de aprender».

Joana explica que está prestes a assinalar uma data importante no percurso na empresa onde iniciou a aprendizagem nesta área: «Faço trading há mais ou menos um ano e meio e daqui a exatamente 15 dias é o meu aniversário de um ano na empresa».

Conhecida pela franqueza, Joana mantém a mesma postura direta que mostrou no reality show. Sobre a sua filosofia de trabalho, deixa claro que valoriza produtividade e resultados: «Não acredito em trabalhar para aquecer».