Joana Albuquerque é vítima de roubo de identidade e não cala revolta: «Nunca vos vou oferecer...»

Joana D'albuquerque descobriu que a sua imagem, assim como a de outras figuras públicas está a ser utilizada de forma abusiva em esquemas de burla que prometem ganhos financeiros rápidos e decidiu expor toda a situação.

Num vídeo divulgado nos stories do Instagram, a ex-concorrente, garantiu que nunca ofereceu dinheiro e pediu que a mensagem fosse amplamente partilhada. «Peço-vos que estejam atentos e que façam chegar este aviso aos vossos amigos e familiares. Isto é burla. Nunca, em circunstância alguma, eu vou oferecer dinheiro. Se virem a minha imagem, ou a de outros criadores de conteúdo e celebridades, associada a cartões que prometem desbloquear três mil euros, saibam que é mentira», afirmou.

A influenciadora mostrou-se também implacável em relação à atuação das plataformas digitais, revelando dificuldades em conseguir que as contas falsas fossem removidas. Segundo explicou, apesar de ter denunciado vários perfis que utilizavam indevidamente as suas fotografias, o TikTok respondeu que não existiam violações das regras, o que a levou a fazer o alerta público. «Já me deparei com pelo menos duas contas falsas com as minhas imagens e com as de outras pessoas. Denunciei, mas a resposta foi ‘no violations found’. Se não tomam medidas, sinto que tenho de avisar diretamente quem me segue», disse visivelmente indignada.

Para terminar, Joana d’Albuquerque partilhou uma reflexão sobre os motivos que, na sua opinião, levam as grandes empresas tecnológicas a agir com pouca firmeza perante este tipo de publicidade enganosa. Citando dados sobre receitas publicitárias, a influenciadora sugeriu que uma parte significativa dos lucros destas plataformas poderá estar ligada a esquemas fraudulentos, o que diminui a motivação para os combater. «O que é certo é que as redes sociais estão cada vez mais cheias de fraudes. Todos os dias surge uma nova. Por isso, desconfiem sempre. Nunca ninguém vos vai oferecer dinheiro», frisou.