Joana Albuquerque é vítima de roubo de identidade e não cala revolta: «Nunca vos vou oferecer...»

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
06:02

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Joana Albuquerque é vítima de roubo de identidade e não cala revolta: «Nunca vos vou oferecer...»

Joana Albuquerque é vítima de roubo de identidade e não cala revolta: «Nunca vos vou oferecer...»

Joana d’Albuquerque, conhecida do grande público pela participação em em reality shows da TVI, lançou um alerta sério aos seus seguidores.

Joana D'albuquerque descobriu que a sua imagem, assim como a de outras figuras públicas está a ser utilizada de forma abusiva em esquemas de burla que prometem ganhos financeiros rápidos e decidiu expor toda a situação.

Num vídeo divulgado nos stories do Instagram, a ex-concorrente, garantiu que nunca ofereceu dinheiro e pediu que a mensagem fosse amplamente partilhada. «Peço-vos que estejam atentos e que façam chegar este aviso aos vossos amigos e familiares. Isto é burla. Nunca, em circunstância alguma, eu vou oferecer dinheiro. Se virem a minha imagem, ou a de outros criadores de conteúdo e celebridades, associada a cartões que prometem desbloquear três mil euros, saibam que é mentira», afirmou.

A influenciadora mostrou-se também implacável em relação à atuação das plataformas digitais, revelando dificuldades em conseguir que as contas falsas fossem removidas. Segundo explicou, apesar de ter denunciado vários perfis que utilizavam indevidamente as suas fotografias, o TikTok respondeu que não existiam violações das regras, o que a levou a fazer o alerta público. «Já me deparei com pelo menos duas contas falsas com as minhas imagens e com as de outras pessoas. Denunciei, mas a resposta foi ‘no violations found’. Se não tomam medidas, sinto que tenho de avisar diretamente quem me segue», disse visivelmente indignada.

Para terminar, Joana d’Albuquerque partilhou uma reflexão sobre os motivos que, na sua opinião, levam as grandes empresas tecnológicas a agir com pouca firmeza perante este tipo de publicidade enganosa. Citando dados sobre receitas publicitárias, a influenciadora sugeriu que uma parte significativa dos lucros destas plataformas poderá estar ligada a esquemas fraudulentos, o que diminui a motivação para os combater. «O que é certo é que as redes sociais estão cada vez mais cheias de fraudes. Todos os dias surge uma nova. Por isso, desconfiem sempre. Nunca ninguém vos vai oferecer dinheiro», frisou.

