Joana d’Albuquerque surpreendida: Surge em biquíni num cenário paradisíaco e é pedida em casamento!

Joana d’Albuquerque está a desfrutar de uns dias de descanso no México e tem partilhado vários registos da viagem com os seguidores nas redes sociais, sendo que num deles acabou por ser surpreendida com um pedido de casamento.

A ex-concorrente de reality shows mostrou-se em biquíni num cenário paradisíaco, rodeada pelas paisagens de sonho que têm marcado estas férias. As imagens partilhadas no Instagram não passaram despercebidas e rapidamente acumularam centenas de reações e comentários.

Entre as muitas mensagens deixadas pelos fãs, multiplicaram-se os elogios à boa forma física e à beleza da influenciadora digital. No entanto, houve um comentário que acabou por se destacar dos restantes: «Casa comigo», escreveu um seguidor.

A ex-concorrente tem aproveitado os últimos dias para mostrar alguns dos locais que tem visitado, partilhando momentos de lazer, paisagens tropicais e vários detalhes da viagem que está a realizar naquele destino turístico.

As imagens continuam a somar gostos e comentários, confirmando que Joana d’Albuquerque mantém uma forte ligação com os seguidores, que acompanham atentamente cada nova publicação nas redes sociais.