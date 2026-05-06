Joana d'Albuquerque partilha receita fácil e surpreendente. Baixa em calorias e rica em proteína

A vencedora do Duplo Impacto tem partilhado o estilo de vida saudável e as receitas que faz com os seus seguidores. A última receita partilhada tem gerado muita partilha e espanto devido ao facto de ser extremamente fácil de fazer e rica em tudo o que as pessoas precisam para um estilo de vida saudável.

«Estas são as melhores panquecas proteicas de sempre», foi assim que a influenciadora apresentou a sua receita, que é composta apenas por seis ingredientes. Tem 300kl, 30g de proteína, 30g de carbs e 6g de fibra.

«Numa taça colocamos 100g de banana madura esmagada, 10g de sementes de chia, 15g de farinha de trigo com fermento, 40ml de leite meio gordo e 1 ovo», referiu as quantidades certas dos ingredientes. Por fim, Joana referiu qual é o ingrediente mais importante: whey protein.

Depois de tudo bem misturado, vai ao frigorífico durante uma hora e a massa está pronta para ir à frigideira. Por sim, a vencedora de reality show acabou por referir que morango e chocolate 0 são os seus topping de eleição.