"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Joana D’Arc ficou em quinto lugar na 1ª Companhia e leva desta experiência as melhores recordações. No entanto, há um ex-recruta que a desiludiu e a cantora não deixou nada por dizer.

No Dois às 10 desta quinta-feira, 26 de fevereiro, Joana D'Arc confidenciou a Cristina Ferreira que ficou muito magoada com um comentário que terá ouvido de Kina a seu respeito, ainda dentro da base. A estilista terá dito que a cantora «não canta nada» e esta nã gostou.

«Eu vou ser honesta, doeu muito, e eu vou explicar porquê. Não era pela minha voz em si, porque as pessoas podem gostar ou não e está tudo certo. A questão é: estamos num “jogo”, porque eu nunca o vi como um jogo, nem a maior parte dos camaradas, mas estávamos num jogo. E mal nos conhecíamos, aquilo ainda era uma fase muito inicial, e eu jamais era capaz de tocar com o dedo na ferida naquele que é o ganha-pão de alguém», começou por dizer, em conversa com a apresentadora da TVI.

E prosseguiu, garantindo que guarda algum ressentimento: «É o meu trabalho, eu tenho uma carreira cá fora, eu tenho família cá fora, eu tenho uma filha para criar. E é o meu ganha-pão e isso eu não admito. Porque eu também não vou… Ela estava lá, podia promover o que ela quisesse e eu podia experimentar e dizer “olha, não gosto nada disto”. Não o fiz, também não experimentei.»

«Eu sou uma pessoa rancorosa, por natureza. Eu sei que não é bonito de se dizer, mas quando me tocam com o dedo mesmo na ferida, eu fico magoada. Eu sei que vai passar, é momentâneo, mas fico magoada, porque é o meu ganha-pão, eu toda a minha vida investi na minha carreira, eu hipotequei a minha vida na minha carreira. Portanto, doeu um bocadinho, não vou negar. Mas está tudo certo e eu não desejo mal a ninguém», completou.